Canan Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi! Ölüme En hızlı Götürenler

Olaylı açıklamalarına bir yenisini ekleyen Canan Karatay, yasaklı olan yiyecek listesini duyurdu. Karatay, bu yiyeceklerin insan ömrünü kısaltarak ölüme en hızlı götürenlerin başında olduğunu vurguladı. İşte Canan Karatay'dan yasaklı yiyecekler listesi!

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Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Canan Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi! Ölüme En hızlı Götürenler - Resim: 1

Eski İstanbul Bilim Üniversitesi rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi olan Canan Karatay, insan sağlığına zarar veren yiyecekleri listeledi. Her gün farkında olmadan tükettiğimiz bu yiyeceklerin ömrümüzü kısalttığını belirten Canan Karatay'ın listesinde yer alan besinleri duyanlar ise şoke oldu. Karatay, yiyeceklerin adeta beyin fonksiyonlarından kemik gelişimine kadar zararlı olduğunun altını çizdi.

İşte Canan Karatay'ın Yasaklı Yiyecekleri!

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Canan Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi! Ölüme En hızlı Götürenler - Resim: 2

Haşlanmış Havuç

Yüksek oranda A vitaminine sahip olan Havuç haşlandığında bu değerini kaybeder. Katı madde olduğundan vücutta atık besine yol açar. 

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Canan Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi! Ölüme En hızlı Götürenler - Resim: 3

Granür

Kahvenin çekilmiş halinin zararlı olduğunu belirten Karatay adeta vücuttaki kafein oranını artmasına bununda demir oranının azalmasına neden olduğunu belirtti.

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Canan Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi! Ölüme En hızlı Götürenler - Resim: 4

Ayçiçek Yağı, Margarin, Mısır Yağı

Bu yağ çeşitleri vücut tarafından enzimlenmez. Atık gıdaya hatta ödem kansere yol açar. 

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