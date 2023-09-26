Canan Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi! Ölüme En hızlı Götürenler
Olaylı açıklamalarına bir yenisini ekleyen Canan Karatay, yasaklı olan yiyecek listesini duyurdu. Karatay, bu yiyeceklerin insan ömrünü kısaltarak ölüme en hızlı götürenlerin başında olduğunu vurguladı. İşte Canan Karatay'dan yasaklı yiyecekler listesi!
Eski İstanbul Bilim Üniversitesi rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi olan Canan Karatay, insan sağlığına zarar veren yiyecekleri listeledi. Her gün farkında olmadan tükettiğimiz bu yiyeceklerin ömrümüzü kısalttığını belirten Canan Karatay'ın listesinde yer alan besinleri duyanlar ise şoke oldu. Karatay, yiyeceklerin adeta beyin fonksiyonlarından kemik gelişimine kadar zararlı olduğunun altını çizdi.
İşte Canan Karatay'ın Yasaklı Yiyecekleri!
Haşlanmış Havuç
Yüksek oranda A vitaminine sahip olan Havuç haşlandığında bu değerini kaybeder. Katı madde olduğundan vücutta atık besine yol açar.
Granür
Kahvenin çekilmiş halinin zararlı olduğunu belirten Karatay adeta vücuttaki kafein oranını artmasına bununda demir oranının azalmasına neden olduğunu belirtti.
Ayçiçek Yağı, Margarin, Mısır Yağı
Bu yağ çeşitleri vücut tarafından enzimlenmez. Atık gıdaya hatta ödem kansere yol açar.