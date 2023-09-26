Canan Karatay'dan Yasaklı Yiyecek Listesi! Ölüme En hızlı Götürenler

Eski İstanbul Bilim Üniversitesi rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi olan Canan Karatay, insan sağlığına zarar veren yiyecekleri listeledi. Her gün farkında olmadan tükettiğimiz bu yiyeceklerin ömrümüzü kısalttığını belirten Canan Karatay'ın listesinde yer alan besinleri duyanlar ise şoke oldu. Karatay, yiyeceklerin adeta beyin fonksiyonlarından kemik gelişimine kadar zararlı olduğunun altını çizdi.

İşte Canan Karatay'ın Yasaklı Yiyecekleri!