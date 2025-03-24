Çayda boya, sucukta deri dokusu ve eşek eti! Sahtecilik listesi yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığı yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son denetimlerde yine birçok üründe hile tespit edilirken, özellikle kırmızı et ürünlerinde at ve eşek eti bulunması dikkat çekti.
Çaya boya katılması, peynir ve zeytinyağında yapılan tağşişler de ifşa edilen hileler arasında yer aldı.
Adana’da kasapta at ve eşek eti tespit edildi
Denetimler kapsamında Adana’daki bir kasapta satılan kırmızı ette tek tırnaklı hayvan eti (at ve eşek eti) tespit edildi. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür hilelere karşı sıkı denetimlerin süreceğini belirtti.
sucukta, peynirde ve zeytinyağında hileler
Gıda sahtekarlığının en çok görüldüğü ürünlerden biri de sucuk oldu. Denetimlerde bazı sucuklarda gıda boyası ve deri dokusu kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, peynirlerde belirtilen yağ oranlarının gerçeği yansıtmadığı, zeytinyağı diye satılan bazı ürünlerde ise tohum yağı kullanıldığı belirlendi.
Tüketicilere uyarı: listeleri takip edin
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdürüyor ve taklit ya da tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuna duyuruyor. Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için bakanlık tarafından yayımlanan "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" ve "taklit veya tağşiş yapılmış ürünler" listelerini takip etmeleri öneriliyor.
Tüketiciler, özellikle et, süt ürünleri, tereyağı ve işlenmiş gıdaları satın alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemeli ve güvenilir markaları tercih etmeli.