Çayda boya, sucukta deri dokusu ve eşek eti! Sahtecilik listesi yayımlandı

Gıda sahtekarlığının en çok görüldüğü ürünlerden biri de sucuk oldu. Denetimlerde bazı sucuklarda gıda boyası ve deri dokusu kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, peynirlerde belirtilen yağ oranlarının gerçeği yansıtmadığı, zeytinyağı diye satılan bazı ürünlerde ise tohum yağı kullanıldığı belirlendi.