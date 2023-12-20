Çayınıza 4-5 Tane Atın Bakın Neler Oluyor! Bundan Sonra Çayınızı Hep Böyle İçeceksiniz!

Karanfil hoş kokusuyla oldukça sevilen bir baharat çeşididir. Daha çok yemeklerden sonra ağızdaki kokunun giderilmesi için kullanılır. Aynı zamanda ağızdaki mikropları öldürücü özelliğe sahip olan karanfil boğaz ağrısına da iyi gelmektedir.