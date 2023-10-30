Cildiniz Kolay Morarıyorsa Dikkat! Bu Vitamin Eksikliği Vücutta İstenmeyen Kilolara Sebep Oluyor!
Cildiniz kolayca morarıyorsa ya da vücudunuzda açıklanamayan kilo artışları oluyorsa bu vitamin eksikliğine sahip olabilirsiniz! İşte o vitamin eksikliğinin başlıca belirtileri!
C vitamini eksikliği vücudumuzda istemediğimiz rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. C vitamini eksikliğinin belirtilerine gelin birlikte bakalım.
Eklemlerinizde şişmeler ve ağrılar meydana geliyorsa C vitamininiz eksik olabilir. C vitamini eksikliği eklemlerde oluşan ağrıların yanı sıra inatçı demir eksikliği anemisine de yol açabilir. Bununla birlikte C vitamini eksikliği kemiklerde zayıflanmalara sebebiyet verebilir.
Cildin kolaylıkla morarmasının yanında; yaraların yavaş iyileşmesi de C vitamini eksikliğinin diğer belirtileri arasındadır. Bunun yanında diş eti kanaması ve diş kaybı da C vitamini eksikliğinin bir göstergesidir.
Vücudunuzda anlam veremediğiniz kilo artışı varsa bunun nedeni C vitamini eksikliği olabilir. C vitamini eksikliği açıklanamayan kilo artışlarına neden olurken, aynı zamanda bağışıklığın zayıflamasına da sebebiyet verebilir.