Cildiniz Kolay Morarıyorsa Dikkat! Bu Vitamin Eksikliği Vücutta İstenmeyen Kilolara Sebep Oluyor!

Eklemlerinizde şişmeler ve ağrılar meydana geliyorsa C vitamininiz eksik olabilir. C vitamini eksikliği eklemlerde oluşan ağrıların yanı sıra inatçı demir eksikliği anemisine de yol açabilir. Bununla birlikte C vitamini eksikliği kemiklerde zayıflanmalara sebebiyet verebilir.