Çin'deki Gizemli Salgından Korkutan Gelişme! Antibiyotikler İşe Yaramıyor
Çin'de yayılmaya başlayan gizemli salgınla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yaşanan salgında çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı.
Çin'de başlayan koronavirüsten sonra dünyanın gündemine yeni virüs daha oturdu. Gittikçe yayılmaya başlayan ve vakaların arttığı yeni salgınla ilgili gelişmeler yaşandı. Özellikle çocukları etkileyen hastalığın ilaçlar etki etmediği için bebeklerin ciğerlerinde lezyonlara neden olduğunu duyurdu.
Hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan yeni virüste özellikle çocukları hedef alırken, ilaçlara karşı direnç gösteren hastalık nedeniyle çocukların ciğerlerinde lezyonlar oluşmaya başladığı öğrenildi.
ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ GÖSTERİYOR
Yeni virüsün Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da da vakaların artmasından sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün olayı yakından takip ettiği aktarıldı. Aynı zamanda virüsün, antibiyotiklere karşı dirençli olduğu söylendi.
ABD'nin medya kuruluşu olan, Bloomberg'e konuşan konuşan 1.5 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan Rachel Qiao, "Kızıma verilen hiçbir antibiyotik işe yaramadı. İlaçlar etki etmediği için kızımın ciğerlerinde lezyonlar oluştu ve durumu kötüye gitti. Doktorlar ilaçların dozajını ve türünü değiştiriyor" dedi.