Çin'deki Gizemli Salgından Korkutan Gelişme! Antibiyotikler İşe Yaramıyor

ABD'nin medya kuruluşu olan, Bloomberg'e konuşan konuşan 1.5 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan Rachel Qiao, "Kızıma verilen hiçbir antibiyotik işe yaramadı. İlaçlar etki etmediği için kızımın ciğerlerinde lezyonlar oluştu ve durumu kötüye gitti. Doktorlar ilaçların dozajını ve türünü değiştiriyor" dedi.