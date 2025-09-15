Çinko hangi besinlerde var? İşte bağışıklığı çelik gibi yapan gıdalar

Ne eksik ne fazla… Çinko fazlalığı da en az eksikliği kadar sorun yaratır. Aşırı tüketim bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısına yol açar. Uzun vadede bakır emilimini engelleyerek kansızlığa neden olabilir. Özellikle kontrolsüz çinko takviyesi kullananlarda bu risk daha yüksektir.