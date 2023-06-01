Çirkin hissetmekle nasıl başa çıkılır?
Bazı zamanlarda kendinizi çirkin hissedebilirsiniz ya da çoğu zaman çirkin hissedebilirsiniz. Her iki durumda da, çirkin hissetmek kendinizi mutluluktan mahrum etmek için bir neden değildir. Özsaygınızdaki düşüşleri kabul etmeyi öğrenin, cazibe merkezlerinizi kullanın ve kendinizi sevin.
GÜZELLİK STANDARTLARIYLA YÜZLEŞİN
Kendinizi nasıl gördüğünüz, gerçeklikle çok az ilgisi olan güçler tarafından şekillendirilir. Güzellik standartları çelişkilidir ve sürekli değişir. Irkçılık, yaşçılık, yetenekçilik, cinsiyetçilik gibi güç dengesizliklerini yansıtma eğilimindedirler. Kendi görünüşünüzle ilgili olumsuz bir düşünceye kapıldığınızda şunu sorun: Beni bu şekilde hissettiren nedir? Kendimi yıkıcı bir standarda mı tabi tutuyorum? Şunu anlayın:
- Çok fazla televizyon izlemek çoğu insanın farklı görünmek istemesine neden olur.
- Bazı özelliklerin reklamlarda kullanılmasının gerçek hayatta neyin çekici olduğuyla çok az ilgisi vardır.
- Reklamlar her zaman gerçek değildir. Reklamlarda insanların vücutları genellikle "mükemmel" gösterilir. Gerçek hayatta birinin hiç kırışıklığı, yağı ya da asimetrisi olmasaydı, korkutucu görünürdü.
- Farklı güzellik türleri farklı nedenlerle ödüllendirilir. Örneğin, podyum mankenleri, sundukları kıyafetlerin dikkatini dağıtmaması için zayıf vücutlara sahiptir.
Kimsenin görünüşü eşsiz değildir. Sizin görünümünüze sahip güzel insanlar bulun. Etrafınız size benzemeyen insanlarla çevriliyken kendinizi gerçekten görmek zordur. Çirkin ördek yavrusu kıssasını hatırlayın: büyüdüğünde güzelleştiği için değil, küçükken bağlamından koparılarak yargılandığı için. İsterseniz, sizinle aynı özelliklere sahip bir rol model bulun, böylece hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmazsınız!
- Sizinle ortak özelliklere sahip, güzel bulduğunuz insanların resimlerini toplayın. Sizin saçınıza, vücut tipinize, sizinki gibi bir cilde ve benzer gözlere, burunlara ve ağızlara sahip insanların resimlerini ve tablolarını bulun.
- Dergilere, müze kataloglarına ve internete bakın.
- Atalarınızın geldiği ülkelerden insanların resimlerini bulun.
- Tüm farklı dönemlerden güzel insanların resimlerini arayın. -- --- Güzellik standartlarının sürekli değiştiğini ve bir ülke ya da bir yıl içinde bile asla tek tip olmadığını fark edeceksiniz.
- Resimleri odanıza asın.
- Bir kostüm partisi için ünlü güzellik ikonlarınızdan biri gibi giyinin.
İTİRAFLARDA BULUNUN
Birisi size iyi göründüğünüzü söylediğinde, bu inancında samimi olduğuna inanın. Başkalarının iyi göründüğünüzü düşündüğüne inanmak için iyi göründüğünüzü düşünmek zorunda değilsiniz. "Teşekkür ederim" deyin ve hayranınıza karşılığında bir iltifat verin.
- Biri sizden hoşlandığında, buna inanın.
- Özgüveni düşük insanlar, teklifi kabul etmekte zorlandıkları için randevuları geri çevirirler. Randevuyu kabul edin!
- Çıktığınız kişilere sizde neyi sevdiklerini sorun. Onları çeken şeyler karşısında şaşıracaksınız.
- Onlarda beğendiğiniz şeyleri onlara söylediğinizden emin olun! Düşünceli, samimi iltifatlar da çekicidir.
OLUMSUZLUKLARI BIRAKMAK
DUYGULARINIZI ADLANDIRIN
Hoş olmayan düşünceler ve duygular aklınıza geldiğinde, bunları adlandırın. Sıkıntılı olduğunuzu fark ettiğinizde, "neden birdenbire kendimi kötü hissediyorum?" diye sorun. Ardından, reklam bombardımanı, arkadaşlar tarafından kovulmak veya aç ya da yorgun olmak gibi tetikleyicileri arayın. Son olarak, duyguyu adlandırın. Ziyaretleri "Çirkinim!" hissinden, "Kilo vermeliyim" hissinden ya da "Sadece güzel insanlar mutlu olabilir" hissinden ayırt edin.
- Bu duygularla savaşmak zorunda değilsiniz. Sadece isimlendirin ve gitmelerine izin verin.
- Eğer gitmezlerse, onlara gitmelerini söyleyin. "Sadece güzel insanlar asla mutlu olamaz duygusu, git. Yorgunum ve sen hep ben yorgunken ortaya çıkıyorsun. Ancak dinlenmek üzereyim ve saçmalıklarınla beni rahatsız etmemeni istiyorum."
- Bir şeyi değiştirmeye çalışmadan önce kendinizi sevin. - Görünüşünüzü kabul edin ve duygularınızı kabul edin. Önce insani değerinizi düşünmeden kendinizi değiştirmeye veya "düzeltmeye" çalışırsanız, iyi bir ilerleme kaydedemeyebilirsiniz.
- Kendinize sorun "mutluluğu hak ediyor muyum? Olduğum gibi önemli miyim?"
Eğer bunlara evet diyebiliyorsanız, doğru yoldasınız demektir.