Çirkin hissetmekle nasıl başa çıkılır?

GÜZELLİK STANDARTLARIYLA YÜZLEŞİN

Kendinizi nasıl gördüğünüz, gerçeklikle çok az ilgisi olan güçler tarafından şekillendirilir. Güzellik standartları çelişkilidir ve sürekli değişir. Irkçılık, yaşçılık, yetenekçilik, cinsiyetçilik gibi güç dengesizliklerini yansıtma eğilimindedirler. Kendi görünüşünüzle ilgili olumsuz bir düşünceye kapıldığınızda şunu sorun: Beni bu şekilde hissettiren nedir? Kendimi yıkıcı bir standarda mı tabi tutuyorum? Şunu anlayın:

- Çok fazla televizyon izlemek çoğu insanın farklı görünmek istemesine neden olur.

- Bazı özelliklerin reklamlarda kullanılmasının gerçek hayatta neyin çekici olduğuyla çok az ilgisi vardır.

- Reklamlar her zaman gerçek değildir. Reklamlarda insanların vücutları genellikle "mükemmel" gösterilir. Gerçek hayatta birinin hiç kırışıklığı, yağı ya da asimetrisi olmasaydı, korkutucu görünürdü.

- Farklı güzellik türleri farklı nedenlerle ödüllendirilir. Örneğin, podyum mankenleri, sundukları kıyafetlerin dikkatini dağıtmaması için zayıf vücutlara sahiptir.