Çocuk Yetiştirmekte Yanlış Yapılan Davranışlar

4. Bebeğinizi Çok Fazla Tutarak Şımartabilirsiniz

Bir ebeveynin çocuğunu şımartması mümkün değildir . Bebeklerin ebeveynlerinin mümkün olduğunca fazla ilgisine ve tepkisine ihtiyacı vardır; bu onların duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak büyümelerine yardımcı olur. Bebeğinizin sıcaklığını hissetmesi, uygun nefes alması ve sağlıklı kilo alması için onu çok yakın tutmanız önemlidir.

Ayrıca sizin ve bebeğinizin daha fazla bağ kurmasını ve birbirinizi anlamasını sağlayabilir. Bu nedenle babalar da yakın bir bağ kurmak için bebeklerini kucağına alabilirler, özellikle de bebeği 9 ay boyunca taşıyan kendileri olmadığı için.