Çocuk Yetiştirmekte Yanlış Yapılan Davranışlar
Çoğu zaman, ebeveynler devreye girip kendilerini çocuklarının görevlerine dahil etme ve yol gösterme ihtiyacı hissederler. Ancak uzmanlar, fazla doğrudan katılımın çocukların dikkatlerini, davranışlarını ve duygularını kontrol etme olasılığını azaltabileceğini söylüyor. Yanlış yapılan davranışlar...
1. Şeker Çocukları Hiperaktif Yapar
Çocuğunuzla birlikte şekerin hiperaktivitenin ana kaynağı olarak gösterildiği bir çizgi film izlediyseniz, bunun gerçek hayatta da geçerli olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak araştırmalara göre şeker, çoğu çocuk için hiperaktif hale getirmiyor. Onları hiper yapan şekerin kendisi değil, bir doğum günü partisinde yaşadıkları şeker heyecanı olabilir.
2. Çocuğunuza Hayır Demek
Çocuklarınıza "hayır" demenizde sorun yok. Aslında, saldırgan ya da zorlayıcı görünmediğiniz sürece, bazı sınırlamaları varsa çocuğunuz kendisini daha güvende hissedebilir. Bu aynı zamanda çocuğunuza çeşitli yeni beceriler de öğretebilir, ancak durumun o kelimeyi söylemekten daha önemli olduğunu unutmayın. Örneğin, yaramazlık yaptığı için çocuğunuzu bir partiden uzaklaştırabilir, sonra sakinleşmesine ve kızgınlığını kendi sözleriyle ifade etmesine izin verebilirsiniz.
3. Çocukların İhtiyaçları Her Zaman Önce Gelmelidir
Ebeveynlik duygusal ve fiziksel olarak yorucu olabilir ve çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten çok fazla çaba ve sıkı çalışma gerektirir. Ebeveynlerin sağlıklı ve istikrarlı olması çok önemlidir, böylece çocuklarını doğru yöne yönlendirebilirler. Ayrıca, eğer %100 sabit duramazsanız çocuğunuz korkmuş hissedebilir, çünkü onun güvenliğinden ve korunmasından sorumlu olan asıl kişi sizsiniz.
4. Bebeğinizi Çok Fazla Tutarak Şımartabilirsiniz
Bir ebeveynin çocuğunu şımartması mümkün değildir . Bebeklerin ebeveynlerinin mümkün olduğunca fazla ilgisine ve tepkisine ihtiyacı vardır; bu onların duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak büyümelerine yardımcı olur. Bebeğinizin sıcaklığını hissetmesi, uygun nefes alması ve sağlıklı kilo alması için onu çok yakın tutmanız önemlidir.
Ayrıca sizin ve bebeğinizin daha fazla bağ kurmasını ve birbirinizi anlamasını sağlayabilir. Bu nedenle babalar da yakın bir bağ kurmak için bebeklerini kucağına alabilirler, özellikle de bebeği 9 ay boyunca taşıyan kendileri olmadığı için.