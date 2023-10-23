Çocuklar Hasta Olmayacak! Çocukları Hastalıklardan Koruyacak Şifalı İkililer!

Soğan ve Karanfil: Eğer grip, nezle ve soğuk algınlığından dolayı nefes almakta güçlük çekiyorsanız ve burnunuz tıkalıysa bu ikili tam size göre. Burun fısfıslarına taş çıkaracak soğan ve karanfil ikilisi burnunuzu açarak daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır. Yarım soğanın üzerine 5-6 tane karanfil batırın. Gece uykuya dalmadan başucunuza koyun ve daha rahat bir uyku uyuyun.