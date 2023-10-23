Çocuklar Hasta Olmayacak! Çocukları Hastalıklardan Koruyacak Şifalı İkililer!
Çocukları hastalıklardan koruyacak muhteşem şifalı ikililer! Bu ikili besinlerle çocuklarınız artık hastalanmayacak! Hastalıklardan korunmanın yolu şifalı ikilileri sizin için araştırdık!
Kış aylarının gelmesi ve hastalıkların çoğalmasıyla herkes birer birer hastalanmaya başladı. Peki, bu hastalıklardan nasıl korunacağız? Doğal ve şifalı besinlerle hastalıklardan korunmanın yolu oldukça basit.
Pekmez ve Karabiber: Pekmez ve karabiber ikilisi öksürüğe, yutkunma ve nefes almada zorluk gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Birkaç kaşık pekmeze biraz karabiber atarak bu ikiliyi deneyebilirsiniz.
Soğan ve Karanfil: Eğer grip, nezle ve soğuk algınlığından dolayı nefes almakta güçlük çekiyorsanız ve burnunuz tıkalıysa bu ikili tam size göre. Burun fısfıslarına taş çıkaracak soğan ve karanfil ikilisi burnunuzu açarak daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır. Yarım soğanın üzerine 5-6 tane karanfil batırın. Gece uykuya dalmadan başucunuza koyun ve daha rahat bir uyku uyuyun.
Bal ve Siyah Turp: Yoğun öksürükten şikâyet ediyorsanız ve bu öksürük geçmiyorsa bu ikili tam size göre. Siyah turbunuzu başından keserek içini oyun. İçini oyduğunuz turbun içerisine 1 yemek kaşığı hakiki bal ekleyin ve bir gece dinlendirin. Dinlendirdiğiniz trubun suyunu afiyetle içebilirsiniz.