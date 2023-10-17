Çocuklar Neden Çığlık Atar? Çığlık Atan Çocuğa Ne Yapmalı?
Çocuklar çığlıkları ile hiç beklemediğiniz zaman karşılaşabilirsiniz. Çocuğunuz çığlık attığında neden çığlık attığında anlamak size yardımcı olabilir. Çocuklar neden çığlık atar, çığlık attığında ne yapmanız gerektiğini araştırdık.
1. Çocuğunuz İlgi Arıyordur
Öfke nöbeti geçiren çocuğunuz basitçe ilgi arayışında olabilir. Çocuklar sizin bölünmemiş ilginizi istediklerinde, bunu elde etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar ve çığlık atmanın bunu başarmanın çok etkili bir yolu olduğunu öğrenirler.
Bu durumda karşılaştığınızda bu davranışı ne zaman göz ardı edeceğinizi öğrenin. Görmezden gelmek, sızlanma ve öfke nöbetleri gibi fiziksel olarak hiçbir şeyin yanlış olmadığı davranışlar için en yararlı olanıdır. İlgi çekmeyi görmezden gelmeyi öğrenmek bazen çocuğunuzun bunu tekrar yapma olasılığını azaltabilir.
2. Çocuğunuz Gereksiz Çığlıklar Atabilir
Çocuğunuzun çığlıkları 18 ay ile 2 yaş arasında zirveye ulaşır. Bebekler ne kadar gürültülü olabileceklerini test ederler çünkü bu yeni öğrendikleri bir şeydir. Onlara göre bu, etraftaki herkesi durdurup bakmalarını sağlayan yeni keşfedilmiş bir güç.
Bu durumda karşılaştığınızda onlara olumlu ilgi gösterin. Yeni yürümeye başlayan çocuğunuz çığlık atıyorsa, onu kucağınıza almak, okşamak ve onunla yumuşak bir şekilde konuşmak onu sakinleştirebilir.
3. Çocuğunuz Sizinle İletişim Kurmaya Çalışıyordur
Çocuğunuz henüz sizinle iletişim kurmayı öğrendiğinde ve siz onu anlayamadığınızda çığlık atmaya başvurur. Ebeveynlerinin bir şeylerin ters gittiğini anlamasını sağlamanın veya en azından onlar doğru tahmin edene kadar tahminde bulunmalarını sağlamanın tek yolu budur.
Bu durum ile karşılaştığınızda bunu bir oyuna dönüştürün. Eviniz gibi sessiz bir yerdeyseniz, bunu bir oyun haline getirebilir ve kısa bir süre için kimin en gürültülü olduğunu görebilir, ardından kimin en sessiz şekilde fısıldadığını hızlıca görebilirsiniz.
4. Çocuğunuz Öfkesini Yorgunluğunu Veya Açlığını İfade Ediyordur
Bu çığlık ya da çığlıkların bir başka nedeni de açlık , yorgunluk ya da bir şeye kızmak kadar basit olabilir . Örneğin çocuğunuz istediği bir şeyi alamayınca erime başlar. Hala çok gençler ve hayal kırıklığıyla nasıl başa çıkacaklarını veya nasıl sabır ve anlayış göstereceklerini bilmiyorlar; bunlar hayatlarının ilerleyen dönemlerinde geliştirilecek becerilerdir.
Bu durum ile karşılaştığınızda sakin olun. Onların bağırışlarına kendi bağırışınla karşılık vermek iyi değildir, çünkü bu sadece işleri daha da kötüleştirecektir. Bunun yerine onlara daha sakin bir yaklaşım gösterin ve “ iç seslerini ” nasıl kullanacaklarını öğretin.