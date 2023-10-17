Çocuklar Neden Çığlık Atar? Çığlık Atan Çocuğa Ne Yapmalı?

2. Çocuğunuz Gereksiz Çığlıklar Atabilir

Çocuğunuzun çığlıkları 18 ay ile 2 yaş arasında zirveye ulaşır. Bebekler ne kadar gürültülü olabileceklerini test ederler çünkü bu yeni öğrendikleri bir şeydir. Onlara göre bu, etraftaki herkesi durdurup bakmalarını sağlayan yeni keşfedilmiş bir güç.

Bu durumda karşılaştığınızda onlara olumlu ilgi gösterin. Yeni yürümeye başlayan çocuğunuz çığlık atıyorsa, onu kucağınıza almak, okşamak ve onunla yumuşak bir şekilde konuşmak onu sakinleştirebilir.