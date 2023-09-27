Çocuklar Neden Ebeveynlerine İsimleri İle Sesleniyor? Psikologlar Açıkladı!
Bazı çocuklar ebeveynlerine anne ve baba diye hitap ederken, bazı çocuklar ise ebeveynlerine isimleri ile sesleniyor. Peki çocuklarınızın size isminiz ile seslendiğini düşündüğünüz mü? Çocukların ebeveynlerine isimleri ile seslenmesindeki psikoloji haberimizde.
Bir ebeveyn olarak sizin için en büyük endişelerden biri, muhtemelen çocuğunuza, yeni biriyle tanıştırıldığında "merhaba" demeyi, "lütfen" ve "teşekkür ederim" kullanmayı ve resmi unvanları kullanmayı, selamlaşırken veya tanışırken saygı göstermeyi öğretmektir. Peki yaşlı insanlara hitap ederken.
1. Günümüz Çocuklarının Farklı Ahlak Ve İnançları Var
Son zamanlarda “büyüklerinize saygı gösterin” kuralı konusunda büyük bir kuşak farkı olduğunu fark etmeye başladık . Saygının anne-babanın verdiği eğitimle ya da kültürle ilgili olduğu doğru ama dış etkenlerden dolayı işler biraz değişti.
Yaşlılara saygıyı hâlâ görebiliyoruz ama yöntemler aynı değil. Eskiden bu kadar yaygın olmasa da artık çocuklar yaşlı insanlara yaklaşıp onlarla özgürce konuşabiliyor, bakış açılarını paylaşabiliyor, sohbet edebiliyor, anlamlı bir şekilde sosyalleşebiliyor. Ayrıca saygının sadece sözlerle değil eylemlerle de gösterilebileceğini düşünüyorlar.
2. Ebeveynler Ve Çocuklar Arasında Rahat Arkadaş Canlısı Bir İlişki Arıyorlar
Bazı çocuklar, anne babalarıyla daha az resmi bir ilişki kurmak istedikleri için ebeveynlerine ilk isimleriyle hitap etmeyi tercih ediyor . Her şeyini paylaşabildikleri en yakın arkadaşlarına adlarıyla hitap edebildikleri için, anne-babalarıyla “arkadaş gibi” bir ilişki kurmanın ilk adımının bir bağ kurma yolu olduğuna inanırlar.
3. Mimik Oyunu Yapıyorlar
Çocuğunuz evin içinde duyduğu için size "Baba" veya "Anne" yerine ilk adınızla sesleniyor olabilir. Uzmanlara göre "Çocuklar ebeveynlerinin ve diğer yetişkinlerin birbirlerine adlarıyla seslendiğini duyuyor ve onları taklit etmek istiyorlar."
Yakınlarında olup biteni ezberlediklerini size anlatmaya çalışıyorlar. Bu nedenle, karınıza/kocanıza çocukların önünde sık sık adlarıyla hitap etmek onları da aynısını yapmaya itebilir.