Çocuklar Neden Ebeveynlerine İsimleri İle Sesleniyor? Psikologlar Açıkladı!

1. Günümüz Çocuklarının Farklı Ahlak Ve İnançları Var

Son zamanlarda “büyüklerinize saygı gösterin” kuralı konusunda büyük bir kuşak farkı olduğunu fark etmeye başladık . Saygının anne-babanın verdiği eğitimle ya da kültürle ilgili olduğu doğru ama dış etkenlerden dolayı işler biraz değişti.

Yaşlılara saygıyı hâlâ görebiliyoruz ama yöntemler aynı değil. Eskiden bu kadar yaygın olmasa da artık çocuklar yaşlı insanlara yaklaşıp onlarla özgürce konuşabiliyor, bakış açılarını paylaşabiliyor, sohbet edebiliyor, anlamlı bir şekilde sosyalleşebiliyor. Ayrıca saygının sadece sözlerle değil eylemlerle de gösterilebileceğini düşünüyorlar.