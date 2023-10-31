Çocuklara Büyüklere Saygıyı Öğretirken Dikkat Etmelisiniz!

2. Karşılaştıkları Tehlikenin Farkına Varmakta Zorlanırlar

Büyüklerinize saygı gösterin” inancı, çocukların “yabancılarla konuşma” kuralını göz ardı etmelerine neden olabilir. Büyüklerimizle aramızdaki yaş farkı bugün de devam ediyor, dolayısıyla yetişkinliğe de bu öğrenilmiş davranışlarla giriyoruz. Yetişkinler olarak, gerçekten önemli olduğunda bizden daha yaşlı olanları sorgulamaya daha az meyilliyiz. Bu bizim hakkımızdır ve bizden daha yaşlı olsalar bile herkesin bize söylediklerini sorgulaması önemlidir.