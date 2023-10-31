Çocuklara Büyüklere Saygıyı Öğretirken Dikkat Etmelisiniz!
Büyüklere saygı hepimizin küçük yaşlarda tembihlendiğimiz konu olmuştur. Uzmanlara göre küçük yaştaki çocuklara büyüklere saygıyı öğretirken dikkat etmemiz gerekiyor. Uzmanlara göre neden çocuklara büyüklere saygıyı öğretirken dikkat etmelisiniz?
1. Kişileri Analiz Etmeleri Zorlaşır
Psikologlar, çocuğunuza başkalarına onurlu davranmayı öğretmek için ona da aynı şekilde davranmanız gerektiğini söylüyor. Ebeveynlerin, uygun bir örnek göstermeden, çocuklarının otomatik olarak kendilerine saygı duyması konusunda ısrar etmeleri, çocuğun gözünün korkmasına yol açabilir. Anne ve babasının fikrinden şüphe duymadıkları için saygılı davranırlar: “Annem öyle dediyse doğrudur.” düşüncesi ile yetişirler ama daha sonra büyüdüklerinde diğer insanların davranışlarını analiz edemeyecek veya kişisel saygıyı hak edip etmediğine karar veremeyeceklerdir.
2. Karşılaştıkları Tehlikenin Farkına Varmakta Zorlanırlar
Büyüklerinize saygı gösterin” inancı, çocukların “yabancılarla konuşma” kuralını göz ardı etmelerine neden olabilir. Büyüklerimizle aramızdaki yaş farkı bugün de devam ediyor, dolayısıyla yetişkinliğe de bu öğrenilmiş davranışlarla giriyoruz. Yetişkinler olarak, gerçekten önemli olduğunda bizden daha yaşlı olanları sorgulamaya daha az meyilliyiz. Bu bizim hakkımızdır ve bizden daha yaşlı olsalar bile herkesin bize söylediklerini sorgulaması önemlidir.
3. Genç Nesiller Eski Davranışlara Göre Yetişebilir
Yaş ile kişinin hatalarından öğrenme ve gelişmeyle gelen deneyim arasında bir bağlantı olmasına rağmen, bu bilgi durumsaldır. Bir kişinin hayat dersleri başkalarıyla paylaştığı tavsiyeleri şekillendirir. Dersler ve tavsiyeler, büyüklerimizin gençleri büyümeye motive etmek istediklerini gösteriyor. Ancak yargılamalar genellikle gençleri utandırmayı amaçlamaktadır ve daha önceki nesilleri, modası geçmiş davranışlara bağlı kalmaya zorlayabilir.
4. Yanlış Öğütlere Maruz Kalabilirler
Psikologlar, küçük yaştaki çocukların kişileri ayırt etmeleri zor olduğunu ve bu yüzden, küçük yaştaki çocukların tanımadıkları kişilerin sözlerine dikkat etmeleri, onlara ilerde psikolojik sorunlar doğurabileceğini söylüyorlar.