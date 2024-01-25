Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı! DSÖ anne babaları uyarıyor: Mutlaka aşı yaptırın!

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede kızamık vakalarında yalnızca 30 katlık bir artış görmedik, aynı zamanda yaklaşık 21 bin hastane tedavisi ve (iki ülkede) beş kızamıkla bağlantılı ölüm gördük. Aşı, potansiyel tehlike barındıran bu hastalığa karşı çocuklarımızı korumak için tek yol. Hastalığın bulaşmasını durdurmak ve salgının daha fazla yayılmasını önlemek için acil aşılama çabaları gerekli" dedi.