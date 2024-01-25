Çocuklara dikkat edin! Vakalar 30 kat arttı! DSÖ anne babaları uyarıyor: Mutlaka aşı yaptırın!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artan kızamık vakalarına dair anne ve babaları uyardı. DSÖ Avrupa'da görülen kızamık vakalarının 30 kat arttığını bildirdi. Acil uyarı yayınlayan DSÖ vakalardaki artışın son aylarda yükseldiğini belirtti ve aşılamanın önemine dikkat çekti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artan kızamık vakalarına dikkat çekti. DSÖ'nün verilerine göre, her beş vakadan ikisi 1 ila 4 yaş arası çocuklarda görülürken, beş vakadan biri 20 yaş üstü kişilerde rastlandı. DSÖ, hastalığa karşı çocukların aşılanmaması durumunda salgının daha da kötüleşeceği konusunda uyarıda bulundu.
DSÖ'nün uyarısından birkaç gün önce İngiltere, ülkede kızamık vakalarında görülen artış nedeniyle "ulusal acil durum" ilan ederek, ebeveynlerin çocuklarına kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşıları yaptırmalarını teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlatmıştı.
DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede kızamık vakalarında yalnızca 30 katlık bir artış görmedik, aynı zamanda yaklaşık 21 bin hastane tedavisi ve (iki ülkede) beş kızamıkla bağlantılı ölüm gördük. Aşı, potansiyel tehlike barındıran bu hastalığa karşı çocuklarımızı korumak için tek yol. Hastalığın bulaşmasını durdurmak ve salgının daha fazla yayılmasını önlemek için acil aşılama çabaları gerekli" dedi.
Kluge, tüm ülkelerin, kızamığın bitirilmesine dönük ilerlemeyi tehlikeye sokacak olan salgınları hızlıca tespit etmeye ve salgına zamanında müdahale etmeye hazır olmasının hayati olduğunu sözlerine ekledi.