Çörek otunu böyle yerseniz mucizeler yaratıyor! Her organı temizliyor, tansiyonu olanların derdine deva oluyor!
Çörekotu bazen poğaça, börek gibi yiyeceklerin üstünü süslese de çörekotunda çok sayıda rahatsızlığa iyi gelen şifalı özellikler bulunmaktadır. Pek çok insan çörek otunu direkt kullansa da çörek otu yağı da oldukça faydalıdır.
Çörek otu genelde poğaça, börek gibi yiyeceklerin ya da kahvaltılarda peynirleri süslemesiyle akıllarda kalsa da aynı zamanda şifa bulmak için de tüketilebilir.
Çörek otu içinde bolca A, B1, B2, B3, B6, B9, C vitaminleri ve Potasyum, Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, Sodyum, Demir, Manganez, Çinko, Bakır bulundurur. Bu nedenle günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
İltihap ve ödem toplanmasını engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir. Şeker ve kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur.
Çörek otunun antik dünyada tıp bilimi ile ilgilenen bilim insanları tarafından ateş düşürücü, soğuk algınlığı, baş ağrısının geçirilmesinde yardımcı olduğu düşünülmekteydi. Aynı zamanda kadın hastalıklarının tedavi edilmesinde de yardımcı olarak düşünülmüştür.