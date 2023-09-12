Covid-19'un etkileri hala sürüyor! Koku ve beyin bağlantılarında kalıcı etkiler yarattığı ortaya çıktı!

Covid-19'un etkileri hala devam ediyor ve Türkiye'de koku kaybı yaşayan insan sayısı 1 milyonu aşıyor. Türk ve Alman bilim insanları, Covid-19 sonrası koku duyusu kaybı yaşayan insanlar üzerinde yaptıkları bir çalışma sonucunda, beyindeki karar verme ve koku merkezleri arasındaki bilgi akışının azaldığını tespit ettiler. Bu azalma, hafızayı olumsuz etkiliyor ve unutkanlık ile dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açıyor.