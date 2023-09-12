Covid-19'un etkileri hala sürüyor! Koku ve beyin bağlantılarında kalıcı etkiler yarattığı ortaya çıktı!
Pandemi geçti etkileri bitmedi... Hastalığı atlatanlarda "beyin sisi" denilen bir etkinin devam ettiği yapılan araştırmayla ortaya konuldu. Covid-19'un etkileri hala sürüyor! Koku ve beyin bağlantılarında kalıcı etkiler yarattığı ortaya çıktı!
Covid-19'un etkileri hala devam ediyor ve Türkiye'de koku kaybı yaşayan insan sayısı 1 milyonu aşıyor. Türk ve Alman bilim insanları, Covid-19 sonrası koku duyusu kaybı yaşayan insanlar üzerinde yaptıkları bir çalışma sonucunda, beyindeki karar verme ve koku merkezleri arasındaki bilgi akışının azaldığını tespit ettiler. Bu azalma, hafızayı olumsuz etkiliyor ve unutkanlık ile dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açıyor.
Ayrıca, kalıcı koku kaybının "tazı burun" denilen kişilerde daha sık görüldüğü belirtiliyor. Türkiye'de, Covid-19 sonrası hala koku kaybı yaşayan yaklaşık 1 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.
Bilim insanları, çalışmalarında 145 Türk hastayı 3 yıl boyunca incelediler ve fonksiyonel MR görüntüleme yöntemi kullanarak beyin bağlantısını analiz ettiler. Sonuçlar, Covid-19 sonrası koku kaybının uzun vadeli etkilerinin hafızada azalmaya ve dikkatte bozulmaya neden olduğunu gösterdi.
Çalışmanın bir parçası olan Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Covid-19 sonrası koku kaybının beyindeki bağlantıları etkilediğini ve bu nedenle tedavi gerektiğini belirtti. Tedavi yöntemleri arasında koku egzersizleri, spor, uygun diyet ve ilaç tedavileri bulunuyor.