Covid-19'un JN.1 Varyantına İlişkin Yeni Gelişme! DSÖ'den JN.1 Varyantı Açıklaması

Dünyayı saran ve milyonlarca can alan Covid-19'dan sonra suların durulduğu düşünüldü. Ancak Covid-19'un JN.1 varyantı gittikçe yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü yayılmaya başlayan JN.1 varyantı için açıklama yaptı.

# dünya sağlık örgütü # Kovid-19 salgını
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Covid-19'un JN.1 Varyantına İlişkin Yeni Gelişme! DSÖ'den JN.1 Varyantı Açıklaması - Resim: 1

Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19'un JN.1 varyantına dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada yayılmaya başlayan varyant için "düşük" risk olduğu söylendi. 

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Covid-19'un JN.1 Varyantına İlişkin Yeni Gelişme! DSÖ'den JN.1 Varyantı Açıklaması - Resim: 2

"Buna rağmen kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir" ifadeleri kullanıldı.

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Covid-19'un JN.1 Varyantına İlişkin Yeni Gelişme! DSÖ'den JN.1 Varyantı Açıklaması - Resim: 3

Dünya Sağlık Örgütü, varyantın takipçisi olduğunu ve gelişmeleri an be an kaydedildiğini söyledi. DSÖ Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. 

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Covid-19'un JN.1 Varyantına İlişkin Yeni Gelişme! DSÖ'den JN.1 Varyantı Açıklaması - Resim: 4

Kalabalık, havasız olan ortamlarda maske takılması gerektiğini, ellerin sürekli yıkanmasını ve Covid-19 aşılarının tamamlanması hatırlattı. 

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