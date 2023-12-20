Covid-19'un JN.1 Varyantına İlişkin Yeni Gelişme! DSÖ'den JN.1 Varyantı Açıklaması
Dünyayı saran ve milyonlarca can alan Covid-19'dan sonra suların durulduğu düşünüldü. Ancak Covid-19'un JN.1 varyantı gittikçe yayılmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü yayılmaya başlayan JN.1 varyantı için açıklama yaptı.
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Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19'un JN.1 varyantına dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada yayılmaya başlayan varyant için "düşük" risk olduğu söylendi.
"Buna rağmen kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir" ifadeleri kullanıldı.
Dünya Sağlık Örgütü, varyantın takipçisi olduğunu ve gelişmeleri an be an kaydedildiğini söyledi. DSÖ Aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Kalabalık, havasız olan ortamlarda maske takılması gerektiğini, ellerin sürekli yıkanmasını ve Covid-19 aşılarının tamamlanması hatırlattı.