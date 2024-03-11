Dikkat! İftardan sonra sakın bunları yapmayın!

Ramazan ayında değişen beslenme şekli ve öğün sayısı, metabolizmayı olumsuz etkiler. Özellikle iftar sonrasında yapılan hatalar; kilo alma, yorgunluk, şişlik, hazımsızlık, mide yanması ve kandaki şeker oranında dengesizleşme gibi rahatsızlıklara neden olur.