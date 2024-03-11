Dikkat! İftardan sonra sakın bunları yapmayın!

11 ayın sultanı Ramazan Ayı geldi! Bugün ilk iftar yapılacak. İftardan sonra dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik..

# iftar # ramazan bayramı # sahur
Editör: Yağmur Biçen
Dikkat! İftardan sonra sakın bunları yapmayın! - Resim: 1

Bugün ilk iftar yapılacak. Hem iftarda hem de iftardan sonra karnını tıka basa dolduranları tehlike bekliyor.

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Dikkat! İftardan sonra sakın bunları yapmayın! - Resim: 2

 Ramazan ayında değişen beslenme şekli ve öğün sayısı, metabolizmayı olumsuz etkiler. Özellikle iftar sonrasında yapılan hatalar; kilo alma, yorgunluk, şişlik, hazımsızlık, mide yanması ve kandaki şeker oranında dengesizleşme gibi rahatsızlıklara neden olur.

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Dikkat! İftardan sonra sakın bunları yapmayın! - Resim: 3

Bu durumun önüne geçmek için iftardan sonra dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

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Dikkat! İftardan sonra sakın bunları yapmayın! - Resim: 4

Yemek yedikten sonra sofradan hemen kalkılmalı, yarım saat hiç bir şey tüketilmeden egzersiz yapılmalıdır.

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