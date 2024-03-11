Dikkat! İftardan sonra sakın bunları yapmayın!
11 ayın sultanı Ramazan Ayı geldi! Bugün ilk iftar yapılacak. İftardan sonra dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik..
# iftar # ramazan bayramı # sahur
Bugün ilk iftar yapılacak. Hem iftarda hem de iftardan sonra karnını tıka basa dolduranları tehlike bekliyor.
Ramazan ayında değişen beslenme şekli ve öğün sayısı, metabolizmayı olumsuz etkiler. Özellikle iftar sonrasında yapılan hatalar; kilo alma, yorgunluk, şişlik, hazımsızlık, mide yanması ve kandaki şeker oranında dengesizleşme gibi rahatsızlıklara neden olur.
Bu durumun önüne geçmek için iftardan sonra dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.
Yemek yedikten sonra sofradan hemen kalkılmalı, yarım saat hiç bir şey tüketilmeden egzersiz yapılmalıdır.