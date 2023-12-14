Diş Sağlığınız İçin Sakız Çiğnemeyi Bırakın! Dişlerinize En Çok Zarar Veren Besinler!

Karamelli Şekerler

Şeker başlı başına diş sağlığımız için oldukça tehlikeli ve zararlı bir besin kaynağıdır. Karamel bazlı şekerler ise diş sağlığımız için daha da zararlı besinler arasındadır. Diş sağlığınız için şekerden ve karamel bazlı şekerlerden uzak durun.