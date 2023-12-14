Diş Sağlığınız İçin Sakız Çiğnemeyi Bırakın! Dişlerinize En Çok Zarar Veren Besinler!
Diş sağlınıza önem gösteriyorsanız yediklerinize mutlaka dikkat etmelisiniz! Dişlerinize en çok zararı hangi besinin verdiğini biliyor musunuz? İşte dişlerinize en çok zarar veren besinler…
Badem
Badem, severek tükettiğimiz ve oldukça sağlıklı bir kuruyemiş çeşididir. Fakat bademin diş sağlığınıza olumsuz yönde etki ettiğini biliyor muydunuz? Badem, diş sağlığınıza en çok zarar veren besinler arasındadır. Badem tüketirken dikkatli olmalısınız.
Karamelli Şekerler
Şeker başlı başına diş sağlığımız için oldukça tehlikeli ve zararlı bir besin kaynağıdır. Karamel bazlı şekerler ise diş sağlığımız için daha da zararlı besinler arasındadır. Diş sağlığınız için şekerden ve karamel bazlı şekerlerden uzak durun.
Sakız
Sakız çiğnemek hepimizin sıklıkla yaptığı davranışlar arasındadır. Sakız çiğnemek ne kadar keyif verici olsa da dişlerinize çok fazla zarar veren besinlerden biridir. Diş sağlığınız için sakız çiğnemeyi azaltmalı hatta bırakmalısınız.
Zeytin Çekirdeği
Zeytin kahvaltılarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki, zeytin çekirdeğinin dişlerinize en çok zararı verdiğini biliyor muydunuz? Diş sağlığınız için zeytin yerken çekirdeğine mutlaka dikkat edin.