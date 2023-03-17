Dünyada en çok sigara tüketilen ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

3) YUNANİSTAN

Dünyada en çok sigara içilen 3. ülke, Yunanistan. Ülkede erkek nüfusun yarısından fazlası, kadın nüfusun da yüzde 35'i düzenli olarak sigara yakıyor.

2008'den beri halka açık yerlerde sigara içmek yasak ama bu Yunan halkına engel olmuyor.

Tütünde vergi kaçakçılığı da Yunanistan'da büyük bir sorun. Euromonitor International şirketine göre, Atina'nın 2019'a kadar göreceği kayıp yaklaşık 1 milyar euro olacak.