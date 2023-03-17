Dünyada en çok sigara tüketilen ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
Her yıl sigaradan dolayı binlerce kişi ölüyor. Peki WHO'nun son verilerine göre, en çok ve en az sigara içilen ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
1) KİRİBATİ
Büyük Okyanus’taki Kiribati ada ülkesi, en yüksek sigara tüketimi oranına sahip. Ülkede her 3 erkekten ikisi ve en az 3 kadından biri sigara içiyor. 103 bin nüfuslu ülkede tütün kontrolü yasaları çok zayıf, vergiler de çok düşük.
2) KARADAĞ
Dünya sıralamasında ikinci gelen Karadağ, yüzde 46 ile Avrupa'da en çok sigara içen ülke. 633 bin nüfuslu Doğu Avrupa ülkesinde geçen yıl her yetişkin en az 4 bin sigara içti.
Ülkede kamusal alanlarda sigara içmek yasak. Ofis, restoran, bar, hatta ulaşım araçlarında ise serbest.
3) YUNANİSTAN
Dünyada en çok sigara içilen 3. ülke, Yunanistan. Ülkede erkek nüfusun yarısından fazlası, kadın nüfusun da yüzde 35'i düzenli olarak sigara yakıyor.
2008'den beri halka açık yerlerde sigara içmek yasak ama bu Yunan halkına engel olmuyor.
Tütünde vergi kaçakçılığı da Yunanistan'da büyük bir sorun. Euromonitor International şirketine göre, Atina'nın 2019'a kadar göreceği kayıp yaklaşık 1 milyar euro olacak.
4) DOĞU TİMOR
Dünyada en çok sigara içilen ülkelerden Doğu Timor'da erkeklerin yaklaşık yüzde 80'i sigara bağımlısı. Kadınlarda bu oran sadece yüzde 6.
Güneydoğu Asya'nın bu yoksul ülkesinde bir sigara paketinin fiyatı 1 dolardan az.
Her paketin üzerinde sağlık uyarıları var ama yetişkin nüfusun yarısı okuma yazma bilmediği üzere, pek de anlamı olmuyor.