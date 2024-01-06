Dünya'nın En Korkunç ve Sinsi Hastalığı! Her 2 Kişiden 1'inde Var - Anksiyetesi Olan Birine Nasıl Davranılmalı?
Psikolojik rahatsızlıklar bedensel rahatsızlıklardan daha fazla tedaviye ihtiyaç duyar. Bilim insanlarının son yaptığı araştırmadan özellikle anksiyete hastalığının dünyanın en korkunç ve sinsi hastalığı olduğu kanıtlandı. Peki, Anksiyetesi olan birine nasıl davranılmalı?
Anksiyetesi olan bir kişiye yardımcı olmak ve onunla sağlıklı bir iletişim kurmak önemlidir. Aksi bir halde intihara meyilli olacak şekilde tavırlara davranışlara girebilirler. Hastalık asla sonsuza denk iyileşmez çünkü en ufak bir anda kriz yeniden başlar.
Anksiyetesi Olan Birine Nasıl Davranılmalı?
Anksiyetesi olan bir kişiye karşı anlayışlı olun. Onun hissettiği duyguları anlamaya çalışın ve duygularını paylaşın.
Eleştiri ve olumsuz ifadelerden kaçının. Anksiyete, kişinin zaten stresli olduğu bir durumu daha da kötüleştirebilir.
Kişinin duygularını ve endişelerini dinleyin. Ona odaklanın, sıkıntılarını paylaşmasına izin verin ve anksiyetesi hakkında konuşmasına destek olun.
Gerginlik yaratabilecek ortamlardan kaçının. Sakin, destekleyici ve güvenli bir ortam sağlamaya çalışın.
Anksiyetesi olan kişiye günlük aktivitelerinde yardımcı olun. Bazı durumlarda pratik yardım sunmak, kişinin stresini azaltabilir.
Kişiye hissettiklerini ifade etmeye cesaret vermek adına açık uçlu sorular sorun. Ancak kişiyi zor durumda bırakacak ya da savunmaya geçirecek sorulardan kaçının.
Anksiyetesi olan kişiyi bir profesyonelle görüşmeye teşvik edin. Psikolog veya psikiyatrist, anksiyete bozuklukları konusunda yardımcı olabilir.