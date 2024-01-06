Dünya'nın En Korkunç ve Sinsi Hastalığı! Her 2 Kişiden 1'inde Var - Anksiyetesi Olan Birine Nasıl Davranılmalı?

Anksiyetesi Olan Birine Nasıl Davranılmalı?

Anksiyetesi olan bir kişiye karşı anlayışlı olun. Onun hissettiği duyguları anlamaya çalışın ve duygularını paylaşın.

Eleştiri ve olumsuz ifadelerden kaçının. Anksiyete, kişinin zaten stresli olduğu bir durumu daha da kötüleştirebilir.