Düzenli Olarak Ceviz Tüketmiyorsanız Eyvah! Kalp Sağlığınızı 10 Kat Artıracak Kalp Dostu Besinler!

Zeytinyağı

Sağlığa pek çok faydası olan zeytinyağının en önemli görevlerinden biri de kalp sağlığı açısından oldukça etkili olmasıdır. Zeytinyağı, kötü kolesterol dengeler, damar tıkanıklıklarını önlemede yardımcı olur, kan basıncını düşürür ve kanın pıhtılaşmasını engeller. Zeytinyağı tam bir kalp dostu besin kaynağıdır. Kalp sağlığınızı korumak istiyorsanız mutlaka zeytinyağı tüketmelisiniz.