Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike! Bilim İnsanlarından Sarsan Harita

Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike!

Yürekleri ağza getiren bu haritada Ege ve Marmara Bölgesi adeta alarm veriyor. Bilim insanları adeta 4 kişiden 3 kişide görülen akciğer kanseri ya da belirtileri bu bölgelerde yaşayan ölüm riskiyle burun