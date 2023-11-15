Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike! Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
Bilim İnsanlarından sarsan akciğer kanseri haritası ortaya çıktı. Ege ve Marmara Bölgesinde yaşayanları bekleyen büyük tehlike! Her gün 4 kişiden 3 kişide çıkıyor. İşte Ege ve Marmara Bölgesindeki akciğer kanseri haritası
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Dünya genelinde ölüm oranlarına neden olan akciğer kanserinin Türkiye haritası açıklandı.
Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike!
Yürekleri ağza getiren bu haritada Ege ve Marmara Bölgesi adeta alarm veriyor. Bilim insanları adeta 4 kişiden 3 kişide görülen akciğer kanseri ya da belirtileri bu bölgelerde yaşayan ölüm riskiyle burun
2 milyondan daha fazla insanın etkilendiği akciğer kanserinde genetiksel durumun yanı sıra hava kirliliği ve sağlıksız beslenmenin etkilediği ortaya çıktı.
Akciğer kanserinde tedavi oldukça risklidir. Tedavisi zor olan kanserlerden biri olan akciğer yayıldığında hastanın yaşan kalitesini etkiler.