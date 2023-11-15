Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike! Bilim İnsanlarından Sarsan Harita

Bilim İnsanlarından sarsan akciğer kanseri haritası ortaya çıktı. Ege ve Marmara Bölgesinde yaşayanları bekleyen büyük tehlike! Her gün 4 kişiden 3 kişide çıkıyor. İşte Ege ve Marmara Bölgesindeki akciğer kanseri haritası

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Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike! Bilim İnsanlarından Sarsan Harita - Resim: 1

Dünya genelinde ölüm oranlarına neden olan akciğer kanserinin Türkiye haritası açıklandı. 

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Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike! Bilim İnsanlarından Sarsan Harita - Resim: 2

Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike!

Yürekleri ağza getiren bu haritada Ege ve Marmara Bölgesi adeta alarm veriyor. Bilim insanları adeta 4 kişiden 3 kişide görülen akciğer kanseri ya da belirtileri bu bölgelerde yaşayan  ölüm riskiyle burun 

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Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike! Bilim İnsanlarından Sarsan Harita - Resim: 3

2  milyondan daha fazla insanın etkilendiği akciğer kanserinde genetiksel durumun yanı sıra hava kirliliği ve sağlıksız beslenmenin etkilediği ortaya çıktı. 

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Ege ve Marmara Bölgesi'nde Yaşayanları Bekleyen Büyük Tehlike! Bilim İnsanlarından Sarsan Harita - Resim: 4

Akciğer kanserinde tedavi oldukça risklidir. Tedavisi zor olan kanserlerden biri olan akciğer yayıldığında hastanın yaşan kalitesini etkiler. 

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