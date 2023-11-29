Eğer Bunları İçiyorsanız Saçlarınız Dökülmeye Devam Eder! Bir Daha Asla Bunları İçmeyeceksiniz!

Uzmanlar, günde 50-100 saç telinin dökülmesi normal karşılıyor ancak bunun üstünde dökülen saçlara dikkat edilmeli diyor. Saçların dökülmesinin birçok sebebi olabilir; mevsimsel geçiş, stres, düzensiz beslenmek, bakımsız bırakılan saç... Peki içeceklerin saç döktüğünü daha önce duymuş muydunuz?

# saç dökülmesi
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Eğer Bunları İçiyorsanız Saçlarınız Dökülmeye Devam Eder! Bir Daha Asla Bunları İçmeyeceksiniz! - Resim: 1

Saçlar birçok sebepte dolayı dökülüyor olabilir. Gündelik sebeplerin yanı sıra genetik yapı da saç dökülmesinde önemli bir etkendir. Uzmanlar, düzensiz beslemenin de saç dökülmesine etke edebileceğini açıkladı.

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Eğer Bunları İçiyorsanız Saçlarınız Dökülmeye Devam Eder! Bir Daha Asla Bunları İçmeyeceksiniz! - Resim: 2

Fazla tüketilen şeker, insülin direncine neden olur ve kan akışını engeller. Bununla beraber saç köklerinin zayıflayıp zamanla koparak dökülmesi yaşanır. 

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Eğer Bunları İçiyorsanız Saçlarınız Dökülmeye Devam Eder! Bir Daha Asla Bunları İçmeyeceksiniz! - Resim: 3

BU İÇECEKLERE DİKKAT

Araştırmalara ve uzmanlara göre kola, gazlı içecekler, tatlandırılmış meyve suları ve enerji içecekleri gibi içecekler saç dökülmenin en önemli etkenleri arasında yer alıyor.

Şekerli ve kızarmış besinler de kel kalmada rol oynamaktadır. 

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Eğer Bunları İçiyorsanız Saçlarınız Dökülmeye Devam Eder! Bir Daha Asla Bunları İçmeyeceksiniz! - Resim: 4

Şekerli besinler yalnızca saç dökmekle kalmıyor aynı zamanda depsresyon ve anksiyeteye de neden oluyor. 

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