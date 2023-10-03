Ekim Ayına Dikkat Grip Hastalığı Artış Gösteriyor! Uzmanlar Çarenin Grip Aşısı Olduğunu Söylüyor
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Kesmez, kış döneminde kreşe giden her 2 çocuktan 1’inin grip olduğuna dikkat çekerek, grip virüsünün Türkiye’de Ekim ayı itibariyle arttığına değinerek tüm çocuklara ve çocuklara bakan kişilere grip aşısı yapılmasını tavsiye etti.
Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Kesmez, okulların açılması ve havanın serinlemeye başladığı şu günlerde artan grip ve grip aşısıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
Grip hastalığının, influenza virüsünün yol açtığı, ani başlayan yüksek ateş, titreme, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı, öksürük, baş ağrısı, halsizlik, yaygın kas ağrısı (bacaklarda ağrı, yürümede zorlanma) ile karakterize olduğunu belirten Dr. Kesmez yaşa göre semptomların farklılık göstermekle birlikte, en önemli semptomun yüksek ateş, en uzun süren semptomun ise kuru öksürük olduğunu söyledi.
Dr. Kesmez grip olan çoğu kişinin birkaç gün ile 2 hafta arasında bir süre içinde iyileşeceğini fakat bazı kişilerde hastaneye yatış ve hatta ölüme neden olabilen komplikasyonlar gelişebileceğini ifade etti.
''Grip; astım, diyabet, nörolojik hastalığı olan, obezitesi olan ve 5 yaşından küçük çocuklarda (özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda) genelde hastaneye yatışla sonlanmaktadır” dedi.