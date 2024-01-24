Ekmek arasının en sevilen lezzetinde korkunç detay çıktı! Et yiyen bakteri yine gündem
Sabah kahvaltılarında ekmek aralarında en çok tercih edilen besinlerden biri olan sucuk salam gibi besinlerde korkutan bakteri yeniden ortaya çıktı. Et yiyen bakteri olarak geçen bu tür en çok az pişmiş yemek sevenlerin kabusu oldu. Peki et yiyen bakteri nedir?
Ette bakteriler doğal olarak bulunur. Bu bakteriler, etin çevresinde, hayvanın cildinde, bağırsaklarda ve çevresinde bulunan mikroorganizmalardır.
Etin işlenmesi, kesilmesi ve saklanması süreçlerinde dikkat edilmediği takdirde, bazı bakterilerin çoğalması ve çeşitli mikroorganizmaların ete bulaşması mümkündür. Bu nedenle, etin doğru şekilde işlenmesi ve saklanması, gıda güvenliği açısından önemlidir.
İşlenmemiş veya doğru şekilde pişirilmemiş et, potansiyel olarak patojen bakteriler içerebilir ve bu bakteriler insanlara hastalık bulaştırabilir. Salmonella, E. coli ve Listeria gibi bakteriler, kötü işlenmiş veya kontamine olmuş etlerle ilişkilendirilebilir.
ET YİYEN BAKTERİ NELERDE VAR?
Salmonella: Çiğ veya az pişmiş tavuk, hindi, sığır eti ve yumurtalarda bulunabilir. Gastroenterit gibi enfeksiyonlara neden olabilir.