Ekmek arasının en sevilen lezzetinde korkunç detay çıktı! Et yiyen bakteri yine gündem

İşlenmemiş veya doğru şekilde pişirilmemiş et, potansiyel olarak patojen bakteriler içerebilir ve bu bakteriler insanlara hastalık bulaştırabilir. Salmonella, E. coli ve Listeria gibi bakteriler, kötü işlenmiş veya kontamine olmuş etlerle ilişkilendirilebilir.