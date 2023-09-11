Elektronik sigara baba olma şansınızı tehdit ediyor! Elektronik sigaranın zararları bu araştırmayla kanıtlandı!
Bu araştırma geleneksel sigara dumanı ile elektronik sigarayı karşılaştırıp, testisler ve sperm sayısı üzerindeki etkilerine baktı. Verilere göre elektronik sigara baba olma şansınızı tehdit ediyor! Elektronik sigaranın zararları bu araştırmayla kanıtlandı!
Elektronik sigara baba olma şansınızı tehdit ediyor! Elektronik sigaranın zararları bu araştırmayla kanıtlandı!
Yapılan yeni bir araştırmada, elektronik sigaranın sperm sayısını azalttığı tespit edildi. İspanyol bilim dergisi "Revista Internacional de Andrologia"da yayınlanan bir çalışma, sıçanlar üzerinde yapıldı ve bu kemirgenler, insanlarla anatomik, fizyolojik ve genetik benzerlik taşıdığı için tercih edildi.
Çalışma, üç gruptan oluşuyordu: bir grup geleneksel sigara dumanına maruz bırakıldı, diğer grup ise elektronik sigara buharına bir saat boyunca her gün maruz kaldı. Üçüncü grup ise herhangi bir dumanla temas etmedi.
Ortalama bir sıçanın mililitre meni başına yaklaşık 98.5 milyon sperm ürettiği bilinirken, geleneksel sigara dumanına maruz kalan grupta sperm sayısı 89 milyona düştü. Elektronik sigara buharına maruz kalan grupta ise sperm sayısı 95.1 milyona düşüş gösterdi.
Ancak geleneksel sigara dumanına maruz kalan sıçanların testislerinin, elektronik sigara buharını soluyanlara göre daha fazla küçüldüğü belirtildi. Bu sonuçlar, insanlar için elektronik sigara kullanımının benzer etkilere yol açabileceğini düşündürmektedir.