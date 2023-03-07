En çok estetik yaptıran ülkeler hangileri? Türkiye estetik yaptırmada kaçıncı sırada

DÜNYADA 5’İNCİ SIRADA

Özellikle botoks, dolgu gibi işlemleri kapsayan medikal estetikte önemli atılımlar yapan Türkiye, dünyada 5’inciliğe, Avrupa’da ise 1’inciliğe yükseldi. Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği’nin (ISAPS) verilerine göre, Türkiye pandemide dünyada en çok estetik cerrahi yapılan 5 ülkeden biri oldu. Yaş ortalaması da 20’li yaşlara kadar indi.