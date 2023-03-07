En çok estetik yaptıran ülkeler hangileri? Türkiye estetik yaptırmada kaçıncı sırada
Estetik mi,botoks mu,dolgu mu? Dünyada kadınlar güzelleşmeye ne kadar para harcıyor? Güzelleği en çok para harcayan ülkeler. Türkiye estetik yaptırmada dünyada kaçıncı sırada? Türkiye'de kadınlar güzelliğe ne kadar para harcıyor.? İşte cevaplar
Kozmetik ve estetik pazarı her yıl giderek büyüyor. Kozmetik sektörü dünyada 500 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, Türkiye’de 15 milyar lirayı aştı. 2021’de kozmetik pazarının 20 milyar liraya, estetik pazarının ise 2 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.
DÜNYADA 5’İNCİ SIRADA
Özellikle botoks, dolgu gibi işlemleri kapsayan medikal estetikte önemli atılımlar yapan Türkiye, dünyada 5’inciliğe, Avrupa’da ise 1’inciliğe yükseldi. Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği’nin (ISAPS) verilerine göre, Türkiye pandemide dünyada en çok estetik cerrahi yapılan 5 ülkeden biri oldu. Yaş ortalaması da 20’li yaşlara kadar indi.
KOZMETİKTE HANGİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR
Pandemide tüm sektörler durma noktasına gelirken, kozmetik ve estetik sektöründeki hareketlilik devam etti. Pandemiyle birlikte yaşanan farkındalığın ardından kozmetikte doğal ürünler öne çıkarken, maske kullanımı nedeniyle göz çevresi ve kaş ürünlerine talep neredeyse 10 kat arttı.
DÜNYADA DOLGU İŞLEMİ NE KADAR ARTTI
Estetikte ise kozmetik cerrahi denilen yani ameliyatsız uygulamalar yüzde 10, kırışıklık giderici işlemler yüzde 54 ve dolgu işlemleri yüzde 75 yükseldi. Ayrıca maske takarken öne çıkması nedeniyle kepçe kulak uygulamaları artışa geçti.