Mutlaka tüketmeniz gereken en sağlıklı yeşil yapraklı 13 sebze
Yeşil yapraklı sebzeler günlük beslenmemizin en önemli parçasıdır ve besin değerleri açısından da zengindirler. Bağışıklığı destekler, vücutta güçlü bir detoks etkisi yaratırlar. Bundan dolayı sıklıkla tüketilmelidir. İşte detaylar...
1. KALE BİTKİSİ
Kara lahananın bir türü olan kale bitkisi, içindeki birçok vitamin, mineral ve antioksidan nedeniyle gezegendeki en besleyici sebzelerden biri olarak kabul edilir.
Örneğin, 100 gram çiğ kale bitkisi, K vitamini için günlük değerin %881'ini, A vitamini için %200'ünü ve C vitamini için ise %240'ını içerir.
Ayrıca oksidatif stresin neden olduğu hastalık riskini azaltan lutein ve beta-karoten gibi antioksidanları da içerir.
Kale bitkisinin sunduğu her şeyden en iyi şekilde faydalanmak için yapılabilecek en iyi şey onu çiğ tüketmektir. Çünkü pişirme işlemi besin miktarını azaltabilir
Özet: Kale bitkisi, mineraller, antioksidanlar ve vitaminler (özellikle A, C ve K vitaminleri) bakımından zengindir. En yüksek miktarda faydadan yararlanmak için, kale bitkisini çiğ tüketin. Çünkü pişirme işlemi besin miktarını azaltabilir.
Özet: Kale bitkisi, mineraller, antioksidanlar ve vitaminler (özellikle A, C ve K vitaminleri) bakımından zengindir. En yüksek miktarda faydadan yararlanmak için, kale bitkisini çiğ tüketin. Çünkü pişirme işlemi besin miktarını azaltabilir.
2. KÜÇÜK SAKSILARDA YETİŞTİRİLEN BİTKİLER
Küçük saksılarda yetiştirdiğiniz bitkilere örnek vermek gerekirse taze nane, fesleyen ve maydanozu gösterebiliriz (mikro sebzeler). Bunlar sebze ve otların tohumlarından üretilen olgunlaşmamış yeşilliklerdir. Genellikle 2,5–7,5 cm boyundadırlar.
1980'lerden bu yana, genellikle garnitür veya dekorasyon olarak kullanıldılar. Ancak daha birçok kullanım alanları var.
Küçük boyutlarına rağmen, renk, lezzet ve besinlerle doludurlar. Aslında bir çalışma, mikro sebzelerin olgun muadillerine kıyasla 40 kat daha fazla besin içerdiğini buldu. Bu besinlerin bazıları C, E ve K vitaminlerini de içeriyor
Mikro sebzeler tüm yıl boyunca kendi evinizin rahat ortamında yetiştirebilirsiniz. Bu da onları kolayca erişilebilir besinler haline getirir.
Özet: Mikro sebzeler, 1980'lerden beri popüler olan olgunlaşmamış sebzelerdir. Lezzetlidirler ve C, E ve K vitaminleri gibi besinlerle doludurlar. Dahası, her yıl yetiştirilebilirler.
3. KARA LAHANA
Kara lahana, doku olarak kale bitkisine ve lahanaya benzer. Kara lahana tadı nasıl? Biraz acı tadı kalın yaprakları vardır.
Kara lahana hangi vitamin var? Kara lahana iyi bir kalsiyum ve A, B9 (folat) ile C vitamini kaynağıdır. Ayrıca yapraklı sebzeler söz konusu olduğunda en iyi K vitamini kaynaklarından biridir. Kara lahana K vitamini, bir bardak (162 gram) pişmiş kara lahana, K vitamini için günlük ihtiyacın %885'ini içerir.
K vitamini, kanın pıhtılaşmasındaki rolüyle bilinir. Ayrıca, kemik sağlığını iyileştirme kabiliyeti konusunda da araştırmalar yapılmaktadır
38-63 yaş arasındaki 72.327 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, K vitamini alımının günde 109 mcg'ın altında olması, kalça kırığı riskinde önemli bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Buradan yola çıkarak bu vitamin ile kemik sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu öne sürülmüştür
Özet: Kara lahanalar kalın yapraklara ve acı bir tada sahiptirler. En iyi K vitamini kaynaklarından biridirler, kan pıhtılaşmasını azaltabilir ve sağlıklı kemikleri teşvik edebilirler.
4. ISPANAK
Ispanak popüler bir yeşil yapraklı sebzedir. Ispanak nerede kullanılır? Çorbalar, soslar, tatlılar ve salatalar dahil çeşitli yemeklerde kolayca kullanılabilir.
Bir bardak (25.5 gram) çiğ ıspanak içinde, günlük K vitamini ihtiyacının %154’ünü, A vitamini ihtiyacının %47'sini ve manganez ihtiyacının %11'ini sağlayarak etkileyici bir besin profili sunmaktadır
Ayrıca kırmızı kan hücresi üretiminde ve gebelikte sinir yolu bozukluklarının önlenmesinde kilit rol oynayan folatı da bolca içerir
Bir sinir yolu kusuru olan ayrık omurga hastalığı üzerine yapılan bir çalışmada, bu durum için en önlenebilir risk faktörlerinden birinin, gebeliğin ilk üç ayında düşük folat alımı olduğu bulundu
Doğum öncesi vitamin almanın yanı sıra, ıspanak yemek, hamilelik sırasında folat alımınızı arttırmanın harika bir yoludur.
Özet: Ispanak, çeşitli şekillerde kullanılabilen popüler bir yeşil yapraklı sebzedir. Hamilelik sırasında ayrık omurga (spina bifida) gibi sinir yolu kusurlarını önleyebilen folat açısından mükemmel bir kaynaktır.