Mutlaka tüketmeniz gereken en sağlıklı yeşil yapraklı 13 sebze

1. KALE BİTKİSİ

Kara lahananın bir türü olan kale bitkisi, içindeki birçok vitamin, mineral ve antioksidan nedeniyle gezegendeki en besleyici sebzelerden biri olarak kabul edilir.

Örneğin, 100 gram çiğ kale bitkisi, K vitamini için günlük değerin %881'ini, A vitamini için %200'ünü ve C vitamini için ise %240'ını içerir.

Ayrıca oksidatif stresin neden olduğu hastalık riskini azaltan lutein ve beta-karoten gibi antioksidanları da içerir.

Kale bitkisinin sunduğu her şeyden en iyi şekilde faydalanmak için yapılabilecek en iyi şey onu çiğ tüketmektir. Çünkü pişirme işlemi besin miktarını azaltabilir

Özet: Kale bitkisi, mineraller, antioksidanlar ve vitaminler (özellikle A, C ve K vitaminleri) bakımından zengindir. En yüksek miktarda faydadan yararlanmak için, kale bitkisini çiğ tüketin. Çünkü pişirme işlemi besin miktarını azaltabilir.

Özet: Kale bitkisi, mineraller, antioksidanlar ve vitaminler (özellikle A, C ve K vitaminleri) bakımından zengindir. En yüksek miktarda faydadan yararlanmak için, kale bitkisini çiğ tüketin. Çünkü pişirme işlemi besin miktarını azaltabilir.