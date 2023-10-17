Enerji Depolamaya Hazırlanın! Yoğurdun İçine Bu Besini Ekleyin Yorgunluğu ve Kırgınlığı Unutun

Enerjinizin düştüğünü hissettiğiniz anda aklınıza ilk gelenler arasında kahve ve enerji yer alır. Peki bu seçimler ne işe yarıyor ya da ne kadar faydalı? Doktorlar ve beslenme uzmanları, bunların başlangıçta yüksek enerji sağladığına ancak kısa süre içinde enerji seviyelerinin düştüğünü ve kendimizi eskisinden daha yorgun hissettiğimizi söylüyor.