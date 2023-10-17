Enerji Depolamaya Hazırlanın! Yoğurdun İçine Bu Besini Ekleyin Yorgunluğu ve Kırgınlığı Unutun
Yazı geride bıraktığımız ve yavaş yavaş sonbaharı karşıladığımız mevsime geldik. Değişen hava durumlarıyla beraber yorgun, kırgın ve halsiz hissetmeler kendini göstermeye başladı. Yoğurdun içinde ekleyeceğiniz bu besin ne yorgunluk ne de kırgınlık bırakacak. Enerji depolanmaya hazır olun.
Enerjinizin düştüğünü hissettiğiniz anda aklınıza ilk gelenler arasında kahve ve enerji yer alır. Peki bu seçimler ne işe yarıyor ya da ne kadar faydalı? Doktorlar ve beslenme uzmanları, bunların başlangıçta yüksek enerji sağladığına ancak kısa süre içinde enerji seviyelerinin düştüğünü ve kendimizi eskisinden daha yorgun hissettiğimizi söylüyor.
Yorgunluk, halsizlik ve kırgınlığın birçok nedeni olabilir. Günlük yaşamın yoğun stresi, uykusuzluk, uyku kalitesinin eksikliği, bakteri ve virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlar, depresyon ve stres gibi etkenler tetikleyebilir.
Yorgunluğu, halsizliği, kırgınlığı ve bitkinliği gidermek adına başvuracağınız en sağlıklı yöntemlerden biri, doğal yöntemlerdir.
Yoğurt, bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak mikroplardan uzak tutan faydalı besin olurken içerisine eklenen bamya tohumu tüm bu sorunlara şifa olur.
BAMYA TOHUMU FAYDALARI
Bamya tohumu içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Bamya tohumunda yüksek oranda lif bulunur. Lifli gıdalar ise bağırsak ve mide sağlığını korur. Güçlü bağırsak sistemi güçlü bağışıklık sistemi demektir.