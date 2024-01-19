Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalar yaptı. Yoğun bakımlar doldu mu? Yeni bir salgın mı var?

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle devam ediyor:

" Solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış söz konusu mu?"

"Şu an hangi virüsler etkin? İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid görülmektedir."