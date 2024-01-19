Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalar yaptı. Yoğun bakımlar doldu mu? Yeni bir salgın mı var?
Koronavirüs salgınından sonra artık salgın hastalıklara karşı tüm dünyada özel bir hassasiyet ile hareket ediliyor. Çoğu insan yaşadığı grip, nezle gibi rahatsızları evde tedavi edilmek yerine hastanelere gidiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok önemli soruları yanıtladı.
Özellikle kış aylarında bağışıklığın da zayıflamasıyla grip, nezle gibi hastalıklar artmaya başladı. Bu hastalıklar COVİD 19 döneminden kaynaklı olarak da insanlara korkulu bir zamanı hatırlattığı için tedirginlik yükselmeye başlandı.
Enfeksiyon rahatsızlıkların şikayetlerin artmaya başlaması ile Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:
"Solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle merak edilen konular var. Belli başlı noktaları dikkatinize sunmak istiyorum."
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle devam ediyor:
" Solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış söz konusu mu?"
"Şu an hangi virüsler etkin? İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid görülmektedir."