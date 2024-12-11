Ergenlik döneminde depresyon: Aileler için uyarılar ve erken müdahale stratejileri

ERKEN TANI VE TEDAVİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ergenlik döneminde depresyon, erken tanı konduğunda tedavi edilebilen bir durumdur. Erken müdahale, depresyonun kronikleşmesini engelleyebilir ve gencin sosyal, akademik ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkileyebilir. Ailelerin, çocuklarının ruhsal sağlığını gözlemlemeleri ve herhangi bir değişim fark ettiklerinde uzman bir psikiyatrist ile görüşmeleri, sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlar.