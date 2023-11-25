Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar

Antioksidan bakımından güçlü olan acı biber aslında hücre dokusunu yenileyen faydalı bir besindir. Ancak acı biber çok tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadınlara oranla erkeklerin daha sık tükettiği acı biber prostat kanserine yol açtığı tespit edildi.