Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar

Bilim insanları prostat kanserine çığır aşan bir araştırmaya imza attılar. Erkeklerin en çok tükettiği acı biber besinin adeta zehir saçtığı ortaya çıktı. Uzmanlar erkeleri bitiren acı biber besini hakkında işte bunları söyledi.

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Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar - Resim: 1

Erkeklerin iradesini yıkan acı biberin zararlarını bir de bilim insanlarından duyun! Adeta prostat kanserine yol açan acı biber hakkında bilmeniz gerekenler.

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Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar - Resim: 2

Antioksidan bakımından güçlü olan acı biber aslında hücre dokusunu yenileyen faydalı bir besindir. Ancak acı biber çok tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kadınlara oranla erkeklerin daha sık tükettiği acı biber prostat kanserine yol açtığı tespit edildi. 

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Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar - Resim: 3

Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar

Erkeklerde faydalı hücreleri bozar ve acı biber özellikle mesanede birikir. 

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Erkekleri Bitiren Besin! Bu Acı Her Şeyi Bozar - Resim: 4

Acı biber, bunun yanı sıra basura neden olan besinlerin başında gelir. 

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