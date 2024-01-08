Esas İhtiyaç Kırmızı Bez! Çocuk Hemşiresinden Şaşırtan Önlem! Bunu Kimse Bilmiyordu!
Çocuk hemşiresi uyardı. Çocukların hastanede müdahalelerden korkmaması için hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir öneride bulunan hemşire herkesi hayrete düşürdü.
Avusturalyalı bir hemşire, yaptığı sosyal medya paylaşımında ilk yardım çantalarının içeriği hakkında hiç dikkat edilmeyen bir noktayı vurguladı. Bu şekilde çocukların ilk yardım çantalarına dair bu öneri herkesi şaşırttı.
Pediatri hemşiresi Sarah Hunstead, ilk yardım çantaları için beyaz değil, kırmızı havlu bezlerden bulundurulması gerektiğini belirtti.
Sarah, kan görmeye dayanamayan çocukları olan ebeveynlerin stresli bir durumda sakinliği korumak için kırmızı renkte bezler kullanılması gerektiğini aktardı.
Sarah Hunstead, kırmızı bez önermesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:
"Siz veya küçük çocuğunuz kan görmekten hoşlanmayabilirsiniz. Çocuklar genellikle kan görüntüsünden korkabilir, kırmızı bez bulundurmak daha rahatlatıcı olacaktır."