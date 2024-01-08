Esas İhtiyaç Kırmızı Bez! Çocuk Hemşiresinden Şaşırtan Önlem! Bunu Kimse Bilmiyordu!

Çocuk hemşiresi uyardı. Çocukların hastanede müdahalelerden korkmaması için hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir öneride bulunan hemşire herkesi hayrete düşürdü.

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Esas İhtiyaç Kırmızı Bez! Çocuk Hemşiresinden Şaşırtan Önlem! Bunu Kimse Bilmiyordu! - Resim: 1

Avusturalyalı bir hemşire, yaptığı sosyal medya paylaşımında ilk yardım çantalarının içeriği hakkında hiç dikkat edilmeyen bir noktayı vurguladı. Bu şekilde çocukların ilk yardım çantalarına dair bu öneri herkesi şaşırttı. 

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Esas İhtiyaç Kırmızı Bez! Çocuk Hemşiresinden Şaşırtan Önlem! Bunu Kimse Bilmiyordu! - Resim: 2

Pediatri hemşiresi Sarah Hunstead, ilk yardım çantaları için beyaz değil, kırmızı havlu bezlerden bulundurulması gerektiğini belirtti.

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Esas İhtiyaç Kırmızı Bez! Çocuk Hemşiresinden Şaşırtan Önlem! Bunu Kimse Bilmiyordu! - Resim: 3

Sarah, kan görmeye dayanamayan çocukları olan ebeveynlerin stresli bir durumda sakinliği korumak için kırmızı renkte bezler kullanılması gerektiğini aktardı.

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Esas İhtiyaç Kırmızı Bez! Çocuk Hemşiresinden Şaşırtan Önlem! Bunu Kimse Bilmiyordu! - Resim: 4

Sarah Hunstead, kırmızı bez önermesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Siz veya küçük çocuğunuz kan görmekten hoşlanmayabilirsiniz. Çocuklar genellikle kan görüntüsünden korkabilir, kırmızı bez bulundurmak daha rahatlatıcı olacaktır."

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