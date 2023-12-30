Eşi İçin Dikti, Şimdi İse Ticaretini Yapıyor! Türkiye'nin Her Yerine Satış Yapmaya Başladı! Yılın 12 Ayı Meyve Veriyor!
Salatası, reçeli ve yemeği yapılabilen papayayı hobi bahçesi için eken Antalyalı çift şimdi tüm Türkiye'ye ve üç ülkeye ticaretini yapıyor. Yıl boyunca meyve veren papayı nasıl ve neden yetiştirmeye başladığını anlatan çift bu meyveden çok kâr ediyor.
Aksu ilçesinde yaşayan emekli Mustafa Uysal, Taylandlı eşi Thipphawan'ın çok sevdiği meyveyi üretmek için Kovid-19 salgını döneminde hobi olarak 230 metrekare alana papaya dikti.
Aldıkları ilk ürünleri kendileri tüketen Uysal çifti, sosyal medyadaki paylaşımlarından sonra Türkiye'nin farklı illerinde yerleşik Uzak Doğululardan yoğun talep alınca hobilerini ticarete dönüştürmeye karar verdi.
Kurduğu bir dönüm serada 10 ağaçla başladığı yetiştiriciliğe 185 ağaçla devam eden Uysal, uzun denemeler sonucu Tayland'dan getirdiği tohumlardan Kakdam (Sri Siam) cinsi papaya üretmeye başladı.
Uysal, lif oranı, vitamin, mineral ve güçlü antioksidan özelliğine sahip papaya üretimini hobiden çıkararak ticari boyuta taşıdığını, bir ağaçtan yıllık 50-60 kilogram ürün aldığını söyledi.