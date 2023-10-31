Eski Tıp Bilginleri Bizlere Neler Söylüyor? Bunları Mutlaka Öğrenmelisiniz!
Eski tıp bilginlerinin altın değerindeki tavsiyelerine gelin birlikte kulak verelim! Sağlığınız için oldukça önemli bu tavsiyeleri mutlaka öğrenmelisiniz! Eski tıp bilginlerinin verecekleri tavsiyelerle hastalığınıza deva olacaksınız!
Editör: Selime Albayrak
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Suda bekletilmiş bademin suyunu içmek, geceleri altını ıslatanlar için oldukça şifalıdır. Bunun yanı sıra; öksürüğü iyileştirir, karaciğer ve dalak tıkanmalarını açar.
-Erzurumlu İbrahim Hakkı
Nar çiçeği çayı içmek, bağırsak yaralarına ve regl düzensizliğine karşı oldukça etkilidir. Bunun yanında uyuzu içten temizler ve ishali durdurur.
-İbnü’l Baytar
Acur koklamak baygınlığa faydalıdır. Acurun susuzluğu kesme, mesaneyi temizleme ve idrarı düzeltme etkisi vardır.
-Erzurumlu İbrahim Hakkı
Yaylada otlamış koyunun kuyruk kısmı kireçlenmeye birebir faydalıdır. Yaylada otlamış koyunun kuyruk kısmı haşlanıp yılda bir defa aç karnına yenmelidir. Vücut bu eksikliği hissederse kireçlenme başlar.
-Ali İhsan Tola