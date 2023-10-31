Eski Tıp Bilginleri Bizlere Neler Söylüyor? Bunları Mutlaka Öğrenmelisiniz!

Eski tıp bilginlerinin altın değerindeki tavsiyelerine gelin birlikte kulak verelim! Sağlığınız için oldukça önemli bu tavsiyeleri mutlaka öğrenmelisiniz! Eski tıp bilginlerinin verecekleri tavsiyelerle hastalığınıza deva olacaksınız!

# sağlığımız hakkında bilmemiz gerekenler # Sağlıklı yaşam
Editör: Selime Albayrak
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Eski Tıp Bilginleri Bizlere Neler Söylüyor? Bunları Mutlaka Öğrenmelisiniz! - Resim: 1

Suda bekletilmiş bademin suyunu içmek, geceleri altını ıslatanlar için oldukça şifalıdır. Bunun yanı sıra; öksürüğü iyileştirir, karaciğer ve dalak tıkanmalarını açar.

-Erzurumlu İbrahim Hakkı

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Eski Tıp Bilginleri Bizlere Neler Söylüyor? Bunları Mutlaka Öğrenmelisiniz! - Resim: 2

Nar çiçeği çayı içmek, bağırsak yaralarına ve regl düzensizliğine karşı oldukça etkilidir. Bunun yanında uyuzu içten temizler ve ishali durdurur.

-İbnü’l Baytar

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Eski Tıp Bilginleri Bizlere Neler Söylüyor? Bunları Mutlaka Öğrenmelisiniz! - Resim: 3

Acur koklamak baygınlığa faydalıdır. Acurun susuzluğu kesme, mesaneyi temizleme ve idrarı düzeltme etkisi vardır.

-Erzurumlu İbrahim Hakkı

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Eski Tıp Bilginleri Bizlere Neler Söylüyor? Bunları Mutlaka Öğrenmelisiniz! - Resim: 4

Yaylada otlamış koyunun kuyruk kısmı kireçlenmeye birebir faydalıdır. Yaylada otlamış koyunun kuyruk kısmı haşlanıp yılda bir defa aç karnına yenmelidir. Vücut bu eksikliği hissederse kireçlenme başlar.

-Ali İhsan Tola

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