Ev Yapımı Turşulara Dikkat! Kansere Yol Açıyor
Turşuların en lezzetlisi şüphesiz evde yapılan turşulardır. Lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da faydalılar. Turşular bağırsak florasını düzenleyerek probiyotik görevini üstleniyor. Yanlış şekilde hazırlanan turşular ise yarardan çok zararlı olabiliyor hatta bu zarar kansere kadar gidebiliyor.
Turşularımızı evde kurarken kapağını kapattığımızı zannediyoruz ancak bazen düzgün kapatamıyor, hava almasına sebep oluyoruz. Bu durum hazırladığımız turşunun küflenmesine sebep oluyor.
AFLATOKSİN TEHLİKESİNE DİKKAT EDİN
Bazen gözle görülebilen küfler çoğu zaman göz ile görülemiyor. Yapılan en büyük yanlış ise turşu kavanozunun yüzeyinde oluşan küfü bir kaşık yardımı ile atıp tüketmeye devam etmek. Bizler göremesek de küf bütün kavanoza yayılmış oluyor. Bu küfler birçok kimyasal madde üretir. Bunlardan en önemlisi ise “aflatoksin” denilen zehirli maddedir.
Aflatoksin’ler kanserojen etkilidir ve aynı zamanda kuvvetli zehir özelliği de taşımaktadır. Bazı türleri gen yapısını bile değiştirmektedir. Nemli ve sıcak ortamlarda küflerin üremesiyle ortaya çıkan aflatoksin maddesi yüksek dozlarda tüketilirse zehirleyici etkisi vardır.
Vücuda alındığında karaciğer tarafından zararsız hale getirilir. Yüksek dozda tüketilirse birçok organa zarar verir ancak en çok zararı karaciğere verir ve ilerleyen süreçte karaciğer kanseri başta olmak üzere akciğer, mide ve kolon kanserine de yol açmaktadır.