Ev Yapımı Turşulara Dikkat! Kansere Yol Açıyor

AFLATOKSİN TEHLİKESİNE DİKKAT EDİN

Bazen gözle görülebilen küfler çoğu zaman göz ile görülemiyor. Yapılan en büyük yanlış ise turşu kavanozunun yüzeyinde oluşan küfü bir kaşık yardımı ile atıp tüketmeye devam etmek. Bizler göremesek de küf bütün kavanoza yayılmış oluyor. Bu küfler birçok kimyasal madde üretir. Bunlardan en önemlisi ise “aflatoksin” denilen zehirli maddedir.