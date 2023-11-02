Faydalı Diye Yiyoruz Ancak Dikkat! Ispanak Isıtılınca Zehir Saçıyor!
Vücut için sağlıklı bir besin kaynağı olan ıspanak kan pıhtılaşmasını önlüyor ve zengin lif içeriği sayesinde yüksek kalori alımına engel oluyor. Ancak ikinci kez ısıtılan ıspanak zehir saçıyor. İşte ıspanak yerken dikkat edilmesi gerekenler...
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Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içeriyor. Bu nedenle besin değeri de oldukça yüksek.
Ispanağın yeşil yaprakları, içerdiği A vitaminiyle göz sağlığı için son derece yararlı oluşuyla da öne çıkıyor.
Ispanak sindirimi kolaylaştırır ve idrar söktürücüdür. Bu nedenle kilo vermede etkisi büyüktür. Çiğ olarak salatalarda tüketilen ıspanak zengin lif kaynağıdır. Bu sebze, iştahı bastıran proteinleri vücudunuza sokarak kalorilere veda etmenizi sağlar.
Ispanak tüketimi sindirim sistemi sağlığını ve özellikle de mide sağlığını destekler. İçerdiği beta karoten ve C vitamini sayesinde serbest radikallerin zarar verdiği kolon hücrelerini korumaya da yardımcı olur.