Faydası Saymakla Bitmez Adeta Şifa Deposu! Kuran-ı Kerim'de Adı 3 Kez Geçiyor!

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Nar, Anadolu topraklarından birbirinden farklı hikayelere konu olmuş ve Kuran-ı Kerim'de adı 3 kez geçmiştir. Karabulut, çekirdek, su ve kabuk olmak üzere üç kısımdan meydana gelen narın güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu dile getirdi.

Karabulut, nardaki antioksidan aktivitesinin yüzde 92'lik bir kısmını içeriğinde bulunan ve sayıları elliye yakın olan fenolik bileşikler oluşturduğunu ve yapılan araştırmalar ile antioksidan miktarının diğer bütün meyve sularından daha fazla olduğunu gösterdiğini de ifade etti.