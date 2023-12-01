Faydası Saymakla Bitmez Adeta Şifa Deposu! Kuran-ı Kerim'de Adı 3 Kez Geçiyor!
Sağlıklı bir yaşam için düzenli ve sağlıklı besinler tüketmemiz gerekmektedir. Özellikle tarihi Hititlilere kadar dayanan, günümüzde hala tüketilen, antioksidan deposu olan nar... Faydası saymakla bitmeyen narı gelin beraber inceleyelim.
Türkiye'de 15 çeşidi bulunan, kış aylarıyla beraber tezgahlarda yerini alan narın faydası saymakla bitmez. Adeta antioksidan deposu, uzun yaşamın sırrını taşıyan narın faydalarını öğrenince her gün tüketeceksiniz.
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, nar hakkında bilinen ve bilinmeyenle ilgili açıklamalar yaptı. Anavatanı İran olmak üzere Güneydoğu Anadolu'yu da kapsayacak şekilde Ortadoğu, Kafkasya ve Hindistan'ın kuzeyinde görülen tropikal ve subtropikal iklimin meyvesi olan narın bilinen en eski meyvelerden biri olduğunu belirten Karabulut, narın yaklaşık 4 bin yıldır insanlık tarafından tanınan bir meyve olduğunu ifade etti.
Hititlerden Anadolu topraklarına kadar gelen nar; kilimlere, motiflere, kutsal metinlere, mimari yapılara ve beyaz perdeye de konu olmuştur. Profesörü Aysun Bay Karabulut, “Antik mitolojilerden yaşayan halk efsanelerine dek uzanan geniş kronoloji hattı üzerinde ilgi çekici bir söylence kültürüne kaynaklık eden nar yüzlerce yıldan beri hayat, rüya tabirleri, sağlık, uzun ömür, doğurganlık, güç ve cesaret, bereket, bilgi, ahlak, ölümsüzlük ve maneviyatın sembolü olarak insan imgelemini beslemiştir” dedi.
ANTİOKSİDAN DEPOSU
Nar, Anadolu topraklarından birbirinden farklı hikayelere konu olmuş ve Kuran-ı Kerim'de adı 3 kez geçmiştir. Karabulut, çekirdek, su ve kabuk olmak üzere üç kısımdan meydana gelen narın güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu dile getirdi.
Karabulut, nardaki antioksidan aktivitesinin yüzde 92'lik bir kısmını içeriğinde bulunan ve sayıları elliye yakın olan fenolik bileşikler oluşturduğunu ve yapılan araştırmalar ile antioksidan miktarının diğer bütün meyve sularından daha fazla olduğunu gösterdiğini de ifade etti.