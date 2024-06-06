Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler buraya! Bu yöntemlerle uykunuzda bile yağ yakabilirsiniz

EGZERSİZ YAPMAK

Günlük akışınıza egzersiz eklemek çok faydalı olur. Sabah aç karnına hızlı adım yürüyüşler yapmak, açma ve germe egzersizleri ya da bunlar gibi basit egzersizler kilo kaybından ziyade metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Kan dolaşımını artıran düzenli egzersiz yapma alışkanlığı tek seferde kilo vermek yerine düzenli olarak daha çok yağ yakmaya yardımcı olur. Bu da formunuzu korumanızı sağlar.