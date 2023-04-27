Gastroenterit (mide üşütmesi) nedir, neden olur? Gastroenterit belirtileri nelerdir?
Gastroenterit yani mide üşütmesi, sosyal medyada merak edilen ve sorgulanan hastalıklar arasında yer alıyor. Kas ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtilere neden olan gastroenteritin tedavisi hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, gastroenterit (mide üşütmesi) nedir, neden olur?
Gastroenterit yani mide üşütmesi, sosyal medyada merak edilen ve sorgulanan hastalıklar arasında yer alıyor. Kas ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtilere neden olan gastroenteritin tedavisi hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, gastroenterit (mide üşütmesi) nedir, neden olur? Gastroenterit belirtileri nelerdir?
Gastroenterit, mide üşütmesi ya da mide gribi olarak da tanımlanan, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısı, bulantı-kusma ve bazen de ateşle kendini gösteren bir mide-bağırsak enfeksiyonudur.
Gastroenteritin en yaygın sebebi daha önceden enfekte olmuş bir kişiyle temas veya kontamine yani virüs bulaşmış besin ya da suyu yemek-içmektir. Eğer kişinin başka bir hastalığı yoksa çoğu zaman bu durum bir iki günde kendiliğinden iyileşir.
Ancak bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için viral gastroenterit(mide üşütmesi) ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.
GASTROENTERİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Gastroenteritin en sık görülen belirtileri şunlardır:
• Sulu, genellikle kanlı olmayan ishal (kanlı ishal genellikle farklı, daha şiddetli bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir.)
• Karın krampları ve ağrıları
• Mide bulantısı, kusma veya her ikisi
• Ara sıra kas ağrıları veya baş ağrısı
• Düşük dereceli ateş
• Bazen iştah kaybı, mide rahatsızlığı, eklem ve baş ağrısı olabilmektedir.