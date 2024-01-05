Geçmeyen Öksürük ve Grip Akıntısının Nedeni Belli Oldu! Bağışıklığınızı İhmal Etmişsiniz!

BAĞIŞIKLIK BORCUNUZ OLABİLİR

Bir tezde yer alan bilgiye göre, pandemi sırasında maske ve izolasyon birçok virüsün yayılmasını yavaşlattığı için, bazı insanlar son birkaç yıldır grip veya RSV'ye gerektiği kadar maruz kalmadı. Bu durum, doktorların "bağışıklık borcu" olarak adlandırdığı, bağışıklığın azaltıp insanları enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getiren duruma yol açabiliyor.