Geçmeyen Öksürük ve Grip Akıntısının Nedeni Belli Oldu! Bağışıklığınızı İhmal Etmişsiniz!
Kış ayıyla beraber herkeste grip salgını görülmeye başladı. Ancak grip geçse de kuru öksürük ve burun akıntısı gibi belirtiler belli aralıklarla devam etmekte. Doktorlar ise ilerleyen zamanlarda daha büyük bir salgının yaşanabileceği düşünülüyor. Peki neden hala hastalık belirtileri taşıyoruz?
Tüm dünyada görülen salgın hastalık uzmanları tedirgin etti. Haftalarca süren hastalığın normal olmakla beraber büyük bir salgının da gelebileceğinden şüphenilmektedir.
HASTALIĞIN GEÇMEMESİNİN BİRÇOK SEBEBİ OLABİLİR
Öte yandan uzmanlara göre arka arkaya enfeksiyon geçirenlerin kalıcı semptomlarla karıştırmış olabilecekleri de ihtimal dahilinde. Epidemiyolog Dr. Linda Bell, tamamen iyileşmenin en az iki hafta sürebileceğini belirtti.
Solunum yolu hastalıkları yalnızca ülkemizde değil ABD'de de yaygınlaşmaya başladı. 16 Aralık itibarıyla, grip nedeniyle hastaneye yatışlar önceki dört haftaya göre yaklaşık yüzde 200 arttı.
BAĞIŞIKLIK BORCUNUZ OLABİLİR
Bir tezde yer alan bilgiye göre, pandemi sırasında maske ve izolasyon birçok virüsün yayılmasını yavaşlattığı için, bazı insanlar son birkaç yıldır grip veya RSV'ye gerektiği kadar maruz kalmadı. Bu durum, doktorların "bağışıklık borcu" olarak adlandırdığı, bağışıklığın azaltıp insanları enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getiren duruma yol açabiliyor.