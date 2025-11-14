Gençlerde artan kolon kanseriyle ilgili çarpıcı bulgu: Suçlu aşırı işlenmiş gıdalar olabilir

Euronews'e göre, buna paralel olarak, eskiden yaşlılık hastalığı olarak görülen kolorektal kanserlerin 50 yaş altı teşhislerinde de ciddi bir artış yaşanıyor. Bu hastalar genellikle daha geç evrede teşhis edildiği için hayatta kalma oranları daha düşük oluyor. Bu durum, araştırmacıları değişen beslenme alışkanlıklarının sağlığımız üzerindeki etkilerini daha yakından incelemeye yöneltti.