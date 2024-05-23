Gerçeğiyle sahtesini ayırt etmek çok zor! İşte gerçek balı anlamanın 8 yolu
Bal, hastalıkta sağlıkta insan vücuduna çok iyi gelen bir besindir. Ancak piyasa gerçeği kadar sahtesi de bulunuyor. İşte gerçek balı anlamanın 8 yolu...
1.ŞEKERLENME
Yıllardır hakiki bal şekerlenir mi yoksa şekerlenmez mi tartışmaları devam etse de özellikle son yıllarda dolapta bekleyen hakiki balın genellikle şekerlendiğini sahte balda ise şekerlenmenin oluşmadığı belirtilir.
Tabii hakiki balın şekerlenme süreci ortalama 2 ayı bulmaktadır.
2.RENK
Hakiki balı görünüş olarak bile sahte baldan farklıdır; çünkü hakiki balın en belirgin özelliklerinden biri de koyu bir renge sahip olmasıdır.
Tabii bu renk yoğunluğu balın çeşidine göre değişse de genellikle hakiki balın yoğun bir renge sahip olduğunu bilinir.
Bunun için bal alırken daha yoğun renkte balları tercih etmenizde fayda var.
3.KOKU
Bal bal gibi kokar biliyoruz, ama hakiki bir balın kokusu sahte bala göre daha hafiftir.
Tabii kokuya sahip olmayan bal yoktur; ama yine de ürünü aldığınızda hafif bir koklamakta fayda var; çünkü sahte balda bulunan glikoz ve şeker gibi maddeler bala farklı bir koku verebilmektedir.
4.AKIŞKANLIK
Balı bir kaşıkla aldığınızda kavanozdan ayırmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz; çünkü kaşık havaya kaldıkça bal uzar ve zor ayrılır.
Hakiki balın özelliği ise oldukça akışkan olmasıdır.
Eğer bal kesik kesik akıyorsa sahte bal olma ihtimali yüksektir.
Bu bakımdan kaşıkla balı test etmek oldukça olacaktır.