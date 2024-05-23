Gerçeğiyle sahtesini ayırt etmek çok zor! İşte gerçek balı anlamanın 8 yolu

2.RENK

Hakiki balı görünüş olarak bile sahte baldan farklıdır; çünkü hakiki balın en belirgin özelliklerinden biri de koyu bir renge sahip olmasıdır.

Tabii bu renk yoğunluğu balın çeşidine göre değişse de genellikle hakiki balın yoğun bir renge sahip olduğunu bilinir.

Bunun için bal alırken daha yoğun renkte balları tercih etmenizde fayda var.