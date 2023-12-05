"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! Tam 3 Belirtisi Var

Çin'de yine bir virüs alarmı ortalığı karıştırdı. 3 belirtiyle kendini gösteren virüs Çin'den Avrupa'ya yayıldı. Henüz isimlendirilmeyen ancak bulaştığı kişinin bağışıklık sistemini düşüren virüs dünyaya yayılırsa ne olur?

# virüs # Çin Virüsü
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! Tam 3 Belirtisi Var - Resim: 1

Tam 3 yıl süren koronavirüs kaosundan sonra tüm dünya virüsler konusunda adeta korku içinde! Çin'den yayılan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen virüslerden yeni biri de Gizemli Olarak ortaya çıktı. 

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"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! Tam 3 Belirtisi Var - Resim: 2

"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! Tam 3 Belirtisi Var

Avrupa'da da görülmeye başlayan virüsün 3 belirtisi olduğunu söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü özellikle sık  sık seyahat edenleri uyardı.

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"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! Tam 3 Belirtisi Var - Resim: 3

Maske ve mesafenin yanı sıra vitaminlere de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar gizemli virüs hakkında şimdilik bilinmesi gerekenleri açıkladı.

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"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! Tam 3 Belirtisi Var - Resim: 4

Virüsün çocukları daha fazla etkilediğini açıkladı.  10 ve 15 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülen virüs boğaz ağrısı öksürük ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirtiyor. 

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