"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! Tam 3 Belirtisi Var
Çin'de yine bir virüs alarmı ortalığı karıştırdı. 3 belirtiyle kendini gösteren virüs Çin'den Avrupa'ya yayıldı. Henüz isimlendirilmeyen ancak bulaştığı kişinin bağışıklık sistemini düşüren virüs dünyaya yayılırsa ne olur?
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Tam 3 yıl süren koronavirüs kaosundan sonra tüm dünya virüsler konusunda adeta korku içinde! Çin'den yayılan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen virüslerden yeni biri de Gizemli Olarak ortaya çıktı.
"Gizemli Virüs" Tüm Dünya'ya Yayılmaya Başladı! Tam 3 Belirtisi Var
Avrupa'da da görülmeye başlayan virüsün 3 belirtisi olduğunu söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü özellikle sık sık seyahat edenleri uyardı.
Maske ve mesafenin yanı sıra vitaminlere de dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar gizemli virüs hakkında şimdilik bilinmesi gerekenleri açıkladı.
Virüsün çocukları daha fazla etkilediğini açıkladı. 10 ve 15 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülen virüs boğaz ağrısı öksürük ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirtiyor.