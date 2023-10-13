Göz Sağlığı İçin Hangi Besinler Tüketilmeli? İşte Göz Sağlığınızı İçin Tüketilmesi Gereken Besinler
Beş duyu organlarımızdan biri olan gözün, insanlar için çok önemli olduğu biliyor. Bu yüzden de göz sağlığını korumak çok önemli. Düzenli doktor kontrollerini yanı sıra göz sağlığına iyi gelecek besinler de tüketilmelidir. İşte göz sağlığını koruyacak besinler...
C VİTAMİNLİ BESİNLER
Brokoli’nin pek çok sağlık yararı vardır, bunlardan biri de göz sağlığını korumaktır. Araştırmalar brokolinin, gözlerdeki oksidatif stresi azaltan ve katarakt oluşumunu engelleyen C vitamini bakımından zengin olduğunu ortaya koymuştur.
HAMİLELİKTE TÜKETİLİRSE BEBEĞİN GÖZ SAĞLIĞI İYİ OLUR
Omega-3 yağ asitleri, özellikle dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA), genellikle beyin sağlığıyla ilişkilendirilir, ancak göz sağlığı için de çok önemlidir ve somon balığı bunlarla doludur. Yağlı balıklar, anne karnındayken bile göz sağlığına katkıda bulunan DHA ve EPA bakımından zengindir. Fetüsün gelişimi sırasında ve hayatın ilk günlerinde gözler omega-3 yağ asitleri, özellikle DHA ile beslenir. Hamile kadınlar somon yiyerek bebeklerinin göz sağlığını olumlu etkileyebilirler. Somonda bulunan DHA ve EPA’nın göz sağlığına faydaları doğumdan önce başlar, ancak yaşam boyunca devam eder.
HAVUÇ
Havuç, uzun zamandır göz sağlığı için en iyi besin olarak bilinir. Bunun sebebi havucun, turuncu renkli sebzelere rengini veren beta-karoten adlı bir pigmentle dolu olmasıdır. Havuçlar beta-karoten açısından yüksektir, ancak tatlı patatesler bu faydalı pigmenti daha fazla içerir. Bir porsiyon haşlanmış havuç 8,3 mg beta-karoten içerirken, aynı miktarda pişmiş tatlı patates 11,5 mg besin sağlar. Beta-karoten yararlıdır çünkü vücut onu iyi görmenizi sağlayan A vitaminine çevirir. Tatlı patateslerdeki beta-karoten, iyi görmenin yanında gözlerimizin düşük ışıkta uyum sağlamasına da destek olur. Tatlı patateslerden en çok beta-karoten ve C vitamini almak için uzmanlar tatlı patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlamanızı tavsiye ediyor.
OMEGA 3 İÇEREN BESİNLER
Kuruyemişler, E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri gibi gözlerimiz ve görüşümüz için gerekli olan besinleri içerisinde bulundurur. Cevizde bulunan E vitamini ve polifenoller, iltihaplanmayı azaltır ve serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur. Ayrıca ceviz, retinada yüksek miktarda bulunan bir mineral olan çinko sağlar ve böylece göz sağlığını iyileştirir.