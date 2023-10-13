Göz Sağlığı İçin Hangi Besinler Tüketilmeli? İşte Göz Sağlığınızı İçin Tüketilmesi Gereken Besinler

HAVUÇ

Havuç, uzun zamandır göz sağlığı için en iyi besin olarak bilinir. Bunun sebebi havucun, turuncu renkli sebzelere rengini veren beta-karoten adlı bir pigmentle dolu olmasıdır. Havuçlar beta-karoten açısından yüksektir, ancak tatlı patatesler bu faydalı pigmenti daha fazla içerir. Bir porsiyon haşlanmış havuç 8,3 mg beta-karoten içerirken, aynı miktarda pişmiş tatlı patates 11,5 mg besin sağlar. Beta-karoten yararlıdır çünkü vücut onu iyi görmenizi sağlayan A vitaminine çevirir. Tatlı patateslerdeki beta-karoten, iyi görmenin yanında gözlerimizin düşük ışıkta uyum sağlamasına da destek olur. Tatlı patateslerden en çok beta-karoten ve C vitamini almak için uzmanlar tatlı patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlamanızı tavsiye ediyor.