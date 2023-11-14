Gülün Şifalı Gücüne İnanamayacaksınız! Hormonları Düzenliyor! Beyni Koruyor!
Gülün şifalı gücüne bayılacaksınız! Hem kokusuyla hem de güzel görüntüsüyle kendine hayran bırakan gülün şifalarına inanamayacaksınız! İşte gülün birbirinden faydalı özellikleri…
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Editör: Selime Albayrak
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Ağrı Yöntemi
Gül; endişe, öfke ve üzüntü gibi insanı aşağı çeken duyguların yatıştırılmasında kullanılır. Gül aynı zamanda ağrı kesici özelliği sayesinde fiziksel acıları da dindirmeye yardımcı olur.
Uykuya Yardımcı
Gül, dinlendirici ve huzurlu bir uyku uyumanıza yardımcı olur.
Kalp Bakımı
Gül, kalbi yatıştırmasıyla bilinen bir bitkidir. Bu nedenle yas tutulurken gül suyu sıkça kullanılır.
Hormon Düzenleyici
Gülün içerisindeki bileşenlerin rahmi güçlendirdiği ve rahatsız edici menstrual ile menopoz semptomlarını yatıştırdığı yaygın olarak bilinmektedir.