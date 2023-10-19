Günde Bir Salatalık Yemeye Başlarsanız Vücudunuzun Başına Gelebilecek 13 Şey

2. Fazla Kilolardan Kurtulursunuz

Salatalıktaki yüksek su içeriği çabuk doymanıza yardımcı olur, böylece aşırı yemeyi kontrol altına alarak kilo verme çabalarınızda size yardımcı olabilir. Salatalık yağ içermez ve düşük kalorili bir meyvedir. Bu nedenle vücut ağırlığını kontrol altına almaya çalışan herkes için mükemmel bir seçimdir.