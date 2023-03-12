H1N1 virüsü nedir?
H1N1 virüsü, influenza A virüsünün bir alt tipidir. Bir dönem “domuz gribi” adıyla dünya genelinde ölümcül bir virüs olan H1N1, bünyede meydana getirdiği enfeksiyonlar nedeniyle oldukça yaygınlaşmıştı. H1N1 virüsü belirtileri nelerdir? H1N1 virüsü tedavisi nasıldır, nasıl bulaşır?
H1N1 virüsü, influenza A virüsünün bir alt tipidir. Bu virüs, insanlar, domuzlar ve kuşlar gibi çeşitli hayvan türlerinde bulunabilir.
2009 yılında dünya çapında bir salgına neden olan H1N1 virüsü, insanlar arasında yayılan ilk domuz gribi virüsüydü. H1N1 virüsü, influenza A virüsünün bir alt tipidir ve grip semptomlarına neden olabilir.
H1N1 VİRÜSÜ NEDİR?
H1N1, 2009-2010'da küresel bir pandemiye neden olan influenza A virüsünün bir alt tipidir.
Domuz gribi olarak da adlandırılan bu virüsün ilk olarak domuzlardan çıktığı sanılıyordu. Domuz gribi şeklinde adlandırılmasının nedeni virüsün domuzlarda görülen grip hastalığına neden olan virüsler ile büyük benzerlik göstermesidir.
H1N1 NASIL BULAŞIR?
H1N1 virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye yayılır.
H1N1 BELİRTİLERİ NELER?
H1N1 enfeksiyonunun semptomları, diğer influenza suşlarınınkine benzer ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrıları, yorgunluk ve baş ağrısını içerebilir.