H1N1 virüsü nedir?

H1N1 VİRÜSÜ NEDİR?

H1N1, 2009-2010'da küresel bir pandemiye neden olan influenza A virüsünün bir alt tipidir.

Domuz gribi olarak da adlandırılan bu virüsün ilk olarak domuzlardan çıktığı sanılıyordu. Domuz gribi şeklinde adlandırılmasının nedeni virüsün domuzlarda görülen grip hastalığına neden olan virüsler ile büyük benzerlik göstermesidir.