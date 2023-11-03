Haberi Okuduktan Hemen Sonra Çarşaflarınızı Değiştireceksiniz! Yol Açtığı Hastalıklar İse...

1- ALERJİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yataklarınızın her zaman temiz olduğunuzu düşünürsünüz ancak aslında bu alanlar adeta mikrop yuvası olabiliyor. Zamanla tozlanan yastık ve çarşaflar büyük tehlike saçıyor. Yüzlercesi yalnızca bir gram tozda gelişebilir ve 90 güne kadar hayatta kalarak hızlıca ürerler. Toz akarlarına karşı hassassanız veya alerjik rinitiniz varsa uykuya dalmakta zorluk yaşayabilir, gece daha sık uyanabilir ve horlayabilirsiniz.