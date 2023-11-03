Haberi Okuduktan Hemen Sonra Çarşaflarınızı Değiştireceksiniz! Yol Açtığı Hastalıklar İse...
Çarşaflarımızın henüz kirlenmediğini düşünerek haftalık ya da aylık yıkarız. Ancak gözle görülmeyen bakterilerin yol açtığı hastalıkları duyunca hemen çarşaflarınızı değiştireceksiniz. Uzmanlar, değiştirilmeyen çarşafların sağlık açısından zararlarını açıkladı. Detaylar haberimizde...
Uzmanlardan kirli yataklar ve uzun süre değiştirilmeyen çarşaflar için korkutan bir açıklama geldi. Sakın bu hatayı yapmayın, sağlık için büyük risk oluşturuyor. Bu haberi okuduktan sonra çarşaflarınızı her gün değiştireceksiniz. Bu hastalık ölüme kadar götürüyor. İşte ayrıntılar haberimizde...
Yapılan araştırmalara göre, bekar erkekler yatak çarşaflarını dört ayda bir değiştirirken, çiftler çarşaflarını ortalama ayda bir değiştiriyor.
Uzmanlar ise çarşafların düzenli olarak değiştirilmediği takdirde zamanla toz ve bakteri üremelerinin hızlandığı belirtiyor. Ayrıca, kirli yataklar yoluyla enfeksiyonlar bile bulaşabiliyor. Peki bu durum hangi hastalıklar neden oluyor?
1- ALERJİ RİSKİNİ ARTIRIYOR
Yataklarınızın her zaman temiz olduğunuzu düşünürsünüz ancak aslında bu alanlar adeta mikrop yuvası olabiliyor. Zamanla tozlanan yastık ve çarşaflar büyük tehlike saçıyor. Yüzlercesi yalnızca bir gram tozda gelişebilir ve 90 güne kadar hayatta kalarak hızlıca ürerler. Toz akarlarına karşı hassassanız veya alerjik rinitiniz varsa uykuya dalmakta zorluk yaşayabilir, gece daha sık uyanabilir ve horlayabilirsiniz.