Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte Türk halkının fiziksel karnesi
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53,1'inde, erkeklerin ise yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu tespit edildi.
10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, günlük yaşamda iskelet kasları kullanılarak yapılan ve enerji harcamasını gerektiren her hareket fiziksel aktivite olarak tanımlanıyor.
Düzenli fiziksel aktivite kalp hastalığı, inme, diyabet, hipertansiyon, obezite ve çeşitli kanserler gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her dört yetişkinden birinin ve ergenlerin yüzde 81'inin yeterince fiziksel aktivite yapmadığı öngörülüyor.
"ÇOCUKLARIN YÜZDE 36,2'Sİ GÜNDE 2 SAATTEN FAZLA TELEVİZYON SEYREDİYOR"
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53,1'inde, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu belirlendi.
İlkokul 2'nci sınıf çocuklarında yapılan Bakanlığın Şişmanlık Araştırması'na göre, çocukların yüzde 36,2'si hafta içi günde 2 saatten fazla televizyon seyrediyor ya da bilgisayarla vakit geçiriyor. Bunun oranı hafta sonu yüzde 69,9'u buluyor.