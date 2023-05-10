Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü açıkladı: İşte Türk halkının fiziksel karnesi

Düzenli fiziksel aktivite kalp hastalığı, inme, diyabet, hipertansiyon, obezite ve çeşitli kanserler gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her dört yetişkinden birinin ve ergenlerin yüzde 81'inin yeterince fiziksel aktivite yapmadığı öngörülüyor.